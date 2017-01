Revue de stress #89

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



“Annie Cordy, marraine du club”. Ah, le PSG en 1971… (via @45footballCom)

Le message des supporters marseillais à Drogba (via @PaulCometto).

Quel est le meilleur tifo de l’année 2016? Admirez-les et votez.

La vidéo





Matt Le Tissier forever. Un souvenir: le plus beau but de la saison 1994/95, inscrit par ses soins.

Matt Le Tissier with the Premier League Goal of the Season for 1994/95 pic.twitter.com/3LPjsrYPTk — 90s Footballers (@90sPlayers) 17 janvier 2017

Les infographies

Le troisième championnat le plus représenté à la CAN n’est autre que… la Ligue 2 (via @MathieuRault5).

Qui sont les joueurs les plus chers? Le CIES tente de répondre.

L’analyse est très sérieuse: en NFL, râler sur l’arbitre fonctionne (fivethirtyeight.com / en anglais).

La devinette

J'ai entraîné Olivier Giroud, Modeste M'Bami, Didier Drogba et Rui Pataca mais n'ai pu diriger que deux matches avant d'être viré de mon dernier club. Pendant quelques années, un mot était associé à mon nom: changé. Je suis pourtant toujours le même malgré quelques années hors du monde professionnel...

La réponse de la dernière fois : Ibrahima Touré.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Yannick Stopyra (Yannick stoppe IRA).

La lucarne de la semaine

Dans Ring 3, le vieux monsieur sort de la télé

pour vous empêcher de signer à Chelsea.

[-> le Diaporama]

Les immanquables





Quelle est l’influence actuelle et à venir de la Chine sur le marché des transferts? (sofoot.com) En tout cas, le nombre d’étrangers par club va désormais être limité (lemonde.fr).

Marco van Basten est visiblement, comme beaucoup de Néerlandais, fan de hockey sur gazon (rtbf.be).

Idée originale: payer (cher) pour entraîner un club et être remboursé si on monte de division (dailyrecord.co.uk / en anglais).

Les Marseillais ont beaucoup de mal à accepter le naming du Vélodrome (20minutes.fr).

On en avait déjà parlé la semaine dernière: les retombées économiques de l’Euro laissez perplexe (lagazettedescommunes.com).

Le numéro 3 de la newsletter mensuelle de l’Association Nationale des Supporters est disponible.

La Cacamiseta 2017 a son grand vainqueur. Et son identité n’est pas une surprise (lucarne-opposee.fr).

Qui est Louis van Gaal, le retraité (temporaire) de la semaine? (goal.com/fr)

Trilogie Gérard Lopez. Les Iles Vierges britanniques. L’achat de parts de mineurs. Le démenti raté (francetvinfo.fr / mediapart.fr).

Le Litex Lovech, c’est terminé (footballski.fr).

"Filmer le football comme Sam Peckinpah" (telerama.fr).

Et si le calcul de la possession n’était pas bon? (chanceanalytics.com / en anglais)

La CAN au Gabon, cela n’est pas sans arranger Ali Bongo (lemonde.fr).

Le vote





Les Francis Van Nobel 2017 sont ouverts, et il y a encore du très très lourd cette année!

Le tweet de la semaine

Pas sûr que souhaiter la mort de ma famille nous fasse gagner. On va miser sur le travail plutôt. Bonne soirée aux cerveaux et allez l'@OL — Jérémy Morel (@jmorel15) January 15, 2017

L'image du grenier



Octobre 2008. Un trio magique gouverne le football français. On ne voit vraiment pas ce qui pourrait mal tourner.

La bonne enseigne



Est-ce un sous-entendu sur la manière dont l'entraîneur d'Arsenal voit ceux qui critiquent son équipe. Ce n'est pourtant pas à Londres ou en Alsace qu'on trouve cette boutique mais à Bordeaux.

Crédits. La lucarne est de Tonton Danijel, le rébus de McManaman et la bonne enseigne de Paul de Gascogne.