Revue de stress #86

Les images



Quarante ans après, Manchester United revient à Geoffroy-Guichard. Sans les hooligans on l'espère...

Triste image pour les supporters de West Ham (via @CasualMind_).

La refonte d'Anoeta étape par étape.

Le stade d'Ashgabat (Turkménistan) avec une tête de cheval, c'est non (stadiumdb.com).

Les vidéos





Les supporters lyonnais ont l'amour vache avec Rachid Ghezzal, leur Lionel Messi.

Vous l'attendiez, la voilà :

???? OL-Rennes 2016/2017 — Rachid Ghezzal Crazy Skills, French Messi ???? pic.twitter.com/LJ1K9wAAtr — C. (@SeriousCharly) 12 décembre 2016

Bohemian Rhapsody... avec des noms de joueurs à la place des paroles: absurde, génial

Emmanuel Macron ne sera jamais arbitre.

Le British Film Institute a mis en ligne 120 films d’archive – matches et actualités.

Les supporters s'unissent contre la répression.

De Strasbourg à Lens, unis contre la répression ! #RCSARCL pic.twitter.com/aheAePfKWO — ?RCLens & BASTA? (@RCLensETBASTA) 11 décembre 2016

Les infographies





Tout sur les mobilités internationales des footballeurs mineurs (CIES).

Qui sont les joueurs ayant reçu le plus de Ballon(s) d'or? (AFP)

La devinette

Originaire de l'Orne, je débute en Division 1 lors de la saison 1995/96 et obtiens immédiatement ma sélection pour les JO d'Atlanta. Mon évolution est ensuite plus modeste, même si j'évolue assez régulièrement en D1. Ma carrière manque de s'arrêter sur une blessure dans un derby de l'est (et du froid) le 21 décembre 2000. Un fait divers qui fait alors les choux gras de la presse... Mesurant moins de 1,60m (!), je rechausse les crampons et suis même à deux doigts de participer à la Coupe du monde 2006. Je prends finalement ma retraite sportive le 26 mai 2007 à l'issue d'un Lille-Rennes (avec un but épique de Nicolas Fauvergue) mais continue de travailler épisodiquement pour la Ligue de Lorraine ou pour l'UEFA.

La réponse de la dernière fois : David Zurutuza.

Le tweet de la semaine

Respect à toute l'équipe de @TPMP et à @Cyrilhanouna ???????? pour cette famille ! — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) December 15, 2016

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Boudewijn Zenden (bout de vigne-zen d'Aisne).

La lucarne de la semaine

"Demain j'enlève le bas!

- T'avais pas dit demain?"



Les immanquables





Vous vous souvenez du rapport sur la corruption à la FIFA, produit par Michael Garcia, enquêteur indépendant qui avait démissionné, complètement écœuré? Eh bien celle-ci ne veut (toujours) pas le publier.

On l'oublie parfois mais certains clubs ne tombent pas dans le foot-business habituel (leplus.nouvelobs.com).

Vis ma vie de PPP: le consortium Vinci-Fayat, exploitant du Matmut Atlantique, attaque la mairie de Bordeaux au tribunal administratif (rue89bordeaux.com).

Le partenariat public-privé ressemble d'ailleurs de plus en plus à une catastrophe pour les collectivités (usbeketrica.com).

"Le big data se met au sport" (lepoint.fr).

Les joueurs qui quittent leur pays avant dix-huit ans ont une moins bonne carrière que ceux partant avec plus d’expérience (politiques-sportives.blogspot.fr).

Pour beIN, le temps des profits n'est pas encore venu (capital.fr).

Quelle est la recette du succès niçois? (francetvinfo.fr)

Que l'attentat en Turquie ait visé Besiktas n'est pas un hasard (20minutes.fr).

Finalement, l'évasion fiscale intéresse la justice espagnole (lemonde.fr).

Entretien avec Hector Hernandez, historien officiel du Club América (lucarne-opposee.fr).

Pourquoi les Ultras monégasques boycottent la Coupe de la Ligue (via @ULTRASMONACO94).

Lutte contre l'homophobie en Espagne, à l'initiative du magazine Panenka (pkfoot.com).

Comment le football français a été bouleversé lors des cinq dernières années (coulissesdufootbusiness.com).

Quelques idées de t-shirts pour la LFP (sofoot.com/blogs/marxist).

Les Football Leaks ont parlé de Luciano d'Onofrio cette semaine. Sport/Foot Magazine avait fait un dossier sur son business au début du mois.

Le débat



Mediapart a consacré un débat "live" aux Football Leaks, avec Philippe Piat (UNFP), Bertrand Cauly (Syndicat national des agents sportifs), Jean-François Brocard (CDES) et Jérôme Latta. Malheureusement, un bug intervient dans la vidéo au moment où ce dernier prononce une fulgurance qui aurait changé l'histoire du football – foutu karma. Une alternative : l'émission Du grain à moudre sur France Culture, consacrée au même sujet, avec Marie-George Buffet, Pim Verschuuren et Michaël Hajdenberg.

Le manifeste





Jeu collectif, formation, transmission des valeurs, indépendance de la cellule sportive, stabilité, innovation et ancrage local. Ce sont les voeux des supporters nantais, qui appellent à une bonne gouvernance de leur club.

La stat de la semaine





Areola n'a plus fait le moindre arrêt depuis novembre.

7 derniers tirs cadrés subis = 7 buts. — David Wall (@1DavidWall) 11 décembre 2016

L'image du grenier



Février 2004. Le président Carlo Molinari, au plus près du terrain, tente de conjurer la malédiction qui pèse sur son club (tandis que sur le banc, l'entraîneur Jean Fernandez laisse parler le langage du corps). Ça marche un peu, puisqu'au terme de la saison, le FC Metz finit 16e. Un sursis avant la descente aux enfers, où le signe du diable ne sera pas beaucoup plus efficace.

La bonne enseigne



Il paraît que Kévin Monnet-Paquet est en pleine bourre à Saint-Étienne. En tout cas, personne ne remet en cause ses qualités de vitesse.

Crédits. La lucarne est de Parkduprince, le rébus et la devinette de Paul de Gascogne et la bonne enseigne de @RoroGromerdier.