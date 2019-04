Revue de stress #170

Les images

En 1979, les sidérurgistes lorrains mènent diverses actions pour sensibiliser l'opinion à la fermeture des hauts fourneaux, parmi lesquelles le "kidnapping" de Johnny Hallyday et… le vol du trophée de la Coupe de France, à la Jonelière, que Nantes venait de remporter contre Auxerre. Quatre syndicalistes CFDT de Longwy revendiquent le larcin, et exposent leur butin sur la place de leur ville avant de le restituer. Une histoire racontée ici (image via @blzzrd).

Ferenc Puskas lance des fleurs au public athénien du match AEK-Real de 1965 (via @OldFootball11).

Jaloux du portfolio de notre numéro 2 sur les ultras algériens (par le photographe Romain Laurendeau), le New York Times en publie un à son tour.

Variation sur Zidane, par Zoran Lucic.

Ah d'accord (via @Marcel_Picon).

La Stade de France, imaginé en mai 1937 dans Paris Soir (via @raph_perry).

Les vidéos

Petit hommage des Nantais à leur président, visé par une enquête pour fraude fiscale.



Nouveau champion d'Argentine, le Racing est aussi bon sur le terrain que dans les tribunes.

Les infographies

Les clubs de Premier League ont versé 260 millions de livres aux agents et intermédiaires en 2017/18. C'est mérité, ils font tellement de bien au football (via @martynziegler).

L'indispensable Julien Assunçao a mis à mis ses classements équipes et joueurs et expected goals.

La devinette

Arrivé à Marseille avant ma majorité, j'y ai un peu joué sans marquer, signant ensuite à cinquante kilomètre de là pour trouver du temps de jeu. Parti en Allemagne, j'ai remporté une coupe nationale en marquant avant d'être expulsé lors de la finale. Revenu en France pour une saison, j'ai inscrit quelques buts, la moitié en seulement huit minutes. Arrêté des années plus tard en possession de faux passeport, j'ai pris ma retraite à trente-deux ans, avec douze sélections au compteur.

La réponse de la dernière fois : Roque Santa Cruz.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Paul Bernardoni (Paul Pogba-Bernard Tapie-Doni).

La lucarne de la semaine

Drolts TV: la Ligue1 Conforama maintenant sur skaï.

Les immanquables

L'article de la cave

En avril 2015, Ni Buts Ni Soumises pronostiquait la liste des 23 pour la Coupe du monde. Eh bien, quatre ans plus tard, c'est assez impressionnant.

Les tweets

????Aux fans de @ASSEofficiel je m’excuse pour ce mot avant mon départ du club. “ je suis peut être noir mais pas un esclave “. Mot inapproprié et j’ai du vous blesser. Je le regrette amèrement et ce pdt le reste de ma vie. 2x joueurs L1 et top souvenirs????????#mieuxvauttardquejamais pic.twitter.com/rYc49zQVXD