Revue de stress #169

Les images

Une superbe reportage photo de Sabri Benalycherif sur l'implication des ultras algériens dans le soulèvement politique en cours.

Le Stade Gospin Dolac du NK Imotski en Croatie (via @MotherSoccerNL).

Les vidéos

Romain Molina a mis la main sur la brochure des repreneurs des Girondins et elle est un peu approximative.

Les infographies

Le Classement en relief des buteurs de l'équipe de France, par @ma2thieud.

Le top 20 des contrats de sponsoring maillot dans les cinq championnats les plus riches (via @Lu_Class_).

Quels joueurs sur- ou sous-performent dans la conversion de leurs occasions nettes? Mbappé est le seul à pouvoir approcher l'extraterrestre Messi… (via @RowZReport).

Une visualisation interactive des classements des cinq grands championnats européens depuis 1994/95, à consulter ici (via @Obs_Sport-Biz).

Une animation pour représenter l'évolution du classement des meilleurs passeurs décisifs de Premier League. Et si ça vous dit, la même chose pour le classement des buteurs cette saison.

162 - From Jeremy Goss to Ryan Giggs via Eric Cantona: the race to be the leading assist provider in the Premier League era. Complete. pic.twitter.com/epXPXjnq6t

La devinette

Huit fois champion lors de ma première décennie chez les pros, je compte également une victoire en C1 mais, alors âgé de dix-neuf ans, j'avais suivi la finale depuis le banc. Après avoir fréquenté trois grands championnats européens et accumulé plus de cent sélections, je suis de retour dans le club de mes débuts, où je continue à marquer des buts.

La réponse de la dernière fois : Milinko Pantic.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Bruno Ecuele-Manga (Bruno a cuit les mangas).

La lucarne de la semaine

"Comment t'as fait pour réussir enfin à te qualifier pour une demie de C1?

- Je me suis fait virer."

[-> le Diaporama]

Les immanquables

Comment les interdits de stade vivent les jours de matches (vice.com/fr).

Memphis Depay est bien meilleur en sélection qu'en club, et cela s'explique par son utilisation sur le terrain (eurosport.fr).

Manchester et Barcelone se chamaillent sur les prix des billets pour les supporters adverses (lemonde.fr). Et le sujet est plus que jamais d'actualité (lequipe.fr / abonnés).

L'arrière-cuisine nous présente ce qu'est le football.

"Yoann Gourcuff, la promesse de l'aube" (ultimodiez.fr)

Pour un spécialiste, la bulle des droits TV est sur le point d'exploser (sport24.lefigaro.fr).

L'État a été condamné à indemniser un supporter montpelliérain éborgné après un tir de flash-ball (20minutes.fr).

Quel lien unit le foot et le rap? (telerama.fr)

Dans La Voix des Sports, qui retranscrit l'échange sur dix pages, Christophe Galtier, Réginald Ray et Philippe Montanier ont discuté ouvertement de leur métier (lavoixdunord.fr / abonnés).

L'autopromo

Dans le numéro 2 de la revue des Cahiers, il y a tout ce que vous allez rater si vous ne l'achetez pas.

Présentation.

Vous pouvez

• le commander chez votre libraire

• le commander en ligne.

• et même vous abonner.

Les podcasts

Vu du Banc revient sur la belle semaine de l'équipe de France.

Calcio e Pepe se questionne sur le futur attaquant de la Nazionale et les transferts à venir cet été en Italie.

Banquette reçoit Inès Jaurena, milieu de terrain à Juvisy, parler de football féminin en France et aux États-Unis.

Le décryptage du grenier

Les tweets à dérouler

Paris Saint-Germain’s 2017/18 financial results cover a season when they won every domestic completion, including Ligue 1 for the 5th time in 6 years, but were eliminated by eventual winners Real Madrid in the Champions League last 16. Some thoughts in the following thread #PSG