Revue de stress #157

Les images

Les maillots de tous les vainqueurs de la Copa Libertadores (via @EmilioSansolini).

Le streaming, parfois, c'est de l'art.

Cerains visions futuristes d'Enki Bilal ont anticipé la réalité du football. Entretien avec l'auteur dans le Magazine L'Équipe.

Le legomaniaque @BrickFootball publie un calendrier de l'avent: ici un souvenir d'Alexis Lalas et Marcelo Balboa à la Coupe du monde 1994.

Les infographies

Les joueurs français sont ceux qui ont le plus joué (en minutes sur le terrain) dans les cinq grands championnats cette saison (par @RowzReport).

Grâce au contrat qui entrera en vigueur en 2020, la Ligue 1 est en deuxième position, dans le "Big 5" économique européen, pour les droits de diffusion nationaux. Mais elle revient au cinquième rang si l'on prend en compte les droits internationaux.

La FIFA a annoncé la répartition de "l'indemnisation" des clubs ayant "mis à disposition" leurs internationaux pour la Coupe du monde. Sans surprise, les championnats et les clubs les plus riches s'enrichissent.

Idem pour les dotations versées par l'UEFA pour la Ligue des champions, qui augmentent de plus de 40% cette saison (via @BastienDrut).

Le football féminin progresse en France : Le Monde a consacré une série d'articles.

Les vidéos

La footballeuse brésilienne Marta Vieira da Silva, considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps, a fait son entrée au Hall of Fame, au Maracana, temple du football brésilien. Ici avec le maillot #jaune de l'équipe nationale de foot brésilienne #AFP pic.twitter.com/UbPy0qbXMs — Agence France-Presse (@afpfr) 11 décembre 2018

Les lol-révélateurs n'ont pas de frontières – ni de limites (via @ploukyroiduciel).

???? What do you think of this goal? Offisde or not offside? Watch and tell us pic.twitter.com/B0LENQe9eO — Kawowo Sports (@kawowosports) 13 décembre 2018

La pépite Frenkie de Jong analysée par Julien Momont.

Frenkie De Jong nous avait tous bluffé avec les Pays-Bas contre la France. S'il vient au PSG l'été prochain il fera énormément de bien au milieu. Mais que vaut vraiment ce pur produit de l'Ajax ? Analyse tactique de Julien Momont dans Footissime sur RMC Sport (1/2) #Footissime pic.twitter.com/avmoEtO2Gj — JIMMY ???????? (@JimmyLCP) 9 décembre 2018

Second ballon

Si vous ne vous abonnez pas, qui va s'abonner?

La devinette

Acheté plus cher que beaucoup de très grands joueurs, notamment Thiago Silva par le PSG, je ne compte pourtant aucune sélection – et ai raté un tir au but décisif dans une grande compétition chez les jeunes. Parti de mon pays à vingt ans, j'ai joué la Ligue des champions six saisons de suite et terminé deux fois meilleur buteur de ma division. Au moment de mon départ, j'étais sur un rythme de 1,5 but par match en championnat.

La réponse de la dernière fois : Jon Dahl Tomasson.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Filipe Luis (Philippe Coutinho et Luis Suarez).

La lucarne de la semaine

"Vous vous magnez, les dindes, ou j’appelle Martin Solveig?"

[-> le Diaporama]

Les immanquables

Des accusations de viol sur les joueuses de la sélection pèsent au-dessus de cadres de la fédération afghane (lemonde.fr).

L'étrange histoire du votant au Ballon d'Or qui n'existe pas (alwatwan.net).

Nouvelle révélation des Football Leaks, avec les mauvais traitements d'enfants dans une académie de Manchester City en Afrique (mediapart.fr / abonnés).

Les femmes ont mis de très longues années avant d'avoir elles aussi droit à leur Coupe du monde (lemonde.fr / abonnés).

Retour sur le mouvement de contestation des ultras les 20 et 27 octobre derniers (cotetribunes.blog.lemonde.fr).

Comment la Croatie forme-t-elle autant de grands footballeurs? (letemps.ch)

Pourquoi l'enquête sur le match Belgrade-Paris n'a pas pu avancer (lemonde.fr).

À la rencontre des scouts qui notent les joueurs dans les simulations vidéoludiques (lemonde.fr).

Les Argentins émigrés en Espagne ont pu assister à River-Boca dans un contexte forcément particulier (letemps.ch).

Quel était l'enjeu économique derrière le match de l'OL contre Donetsk? (leliberolyon.fr)

Raheem Sterling attaque les tabloïds qui alimentent le racisme en Angleterre (lemonde.fr).

Analyse tactique par Raphaël Cosmidis de l'évolution du jeu du PSG au fil des matches européens (lequipe.fr / abonnés).

"Back in the USSR", en musique (footichiste.wordpress.com).

Autopromo de Noël

Dernières heures pour mettre tout ça sous le sapin.

Les podcasts

Calcio e pepe revient sur la folle 15e journée de Serie A.

Furia Liga consacre une émission hors-série au Valencia CF.

Vu du Banc fait le bilan de la phase de groupes de Ligue des champions.

Radio Horsjeu a fait un cinquième épisode de près de cent cinquante minutes minutes au contenu trop fourni pour être résumé.

Les tweets

Petit thread des articles publiés sur Le Compétiteur qui se sont vraiment produits ?? — Le Compétiteur (@LeCompetiteur) 9 décembre 2018

[on complète, donc] Annoncé à Nantes, au Havre, à Nice, président du Blanc-Mesnil qu’il a laissé tomber au bout de dix mois, pressenti à l’AC Boulogne-Billancourt, Bordeaux et maintenant Valenciennes… https://t.co/QLT3q946iy https://t.co/lEqzfOtKV0 — Cahiers du football (@cahiersdufoot) December 11, 2018

L'image du grenier



Le football et la vente de télés, une vieille histoire (via l'excellent @ASSEmemories)

La bonne enseigne

John Barnes a dû apprécier la qualification de Liverpool mais c'est à Marseille qu'il s'occupe désormais d'une agence immobilière.

Crédits. La lucarne est de Mama, Rama & Papa Yade, le rébus de Radek et l'enseigne de Ba Zenga.