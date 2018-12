Revue de stress #156

Les images

Modric croqué par Jamie Fulker, accompagné du commentaire: "Quand tu es officiellement le meilleur joueur du monde et que tu réalises que tu as gâché cinq ans de ta carrière chez les Spurs".

Il y avait moins de décorum lors des cérémonies du Ballon d'Or d'antan (mais les sponsors étaient déjà bien visibles).

La construction des tours de Wembley en 1923 (via @waatpie).

L'hiver arrive (via @Art_of_Football).

Les infographies

Quel est le temps de jeu effectif par championnat? (CIES)

Le déclin de l'équilibre compétitif dans les championnats européens (CIES).





Les vidéos

Sympa et de très bon goût, cette présentation du premier Ballon d'Or féminin!

Martin Solveig : enfin un ballon d'or féminin, il était temps

2 minutes later mdr :#BallonDor pic.twitter.com/W6IJ6286nR — nul. (@InsafOo) 3 décembre 2018

Probablement la meilleure parade de l'année (durant un match de troisième division argentine entre Juventud Unida de Gualeguaychú et Defensores de Belgrano de Villa Ramallo).

Ataja mejor que arqueros profesionales jajaja ! #BuenMartes pic.twitter.com/pxDX7s4MJl — Pasión Fútbol (@PasionFutbol860) 4 décembre 2018

Second ballon

La devinette

Vainqueur de deux coupes d'Europe d'affilée, j'ai été buteur dans la première mais ne suis pas apparu dans la seconde – contrairement à la troisième, malheureusement perdue. Seulement deux fois champion, j'ai plus d'une centaine de sélections et un bon paquet de buts à mon actif, le dernier inscrit lors d'une Coupe du monde. Une fois retraité, je suis devenu entraîneur dans mon pays d'adoption. Débauché par un autre club alors que j'étais dans ma première saison dans ce nouveau rôle, je l'ai fait descendre et n'ai plus jamais été coach principal.

La réponse de la dernière fois : Éric Cubilier.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Han-Noah Massengo (Âne noir moins Eire - masse Angot).

La lucarne de la semaine

Dans les nouveaux épisodes d'Olive et Tom, le terrain fait

toujours 32 km de long, mais on a enfin trouvé quelqu'un

qui le traverse en moins de trois épisodes.

[-> le Diaporama]

Les immanquables

Le EU Sant Andreu, qui évolue en D4, représente l’autre visage de Barcelone (furialiga.fr).

Comment les joueurs et leur entourage font campagne pour gagner le Ballon d'Or (lemonde.fr).

Dans L'Équipe, la belle interview de Vahid Halilodzic et le format vintage sur la rivalité entre Saint-Étienne et Nantes.

Quels sont les problèmes de Luka Modric avec la justice croate? (footballski.fr)

Maillot de l'Olympique Eaucourtois à l'Assemblée, un an plus tard... (footichiste.wordpress.com)

Première partie de la rétro de l'année 2018 de l'équipe de France, centrée sur les matches (chroniquesbleues.fr).

Un incident impliquant Mike Maignan à La Mosson a été peu médiatisé (sports.orange.fr).

Bienvenue à au-stade.fr, un petit nouveau à destination des supporters.

Les révélations faites, les Football Leaks n'ont pas eu d'effet sur l'attitude des différents acteurs autour du monde du foot (mediapart.fr / abonnés). À ce sujet, "convictions versus passion, l'autre clasico" (toutlemondesenfoot.fr).

Le match se jouera quand même à Madrid, mais River et Boca ont largement manifesté leur désaccord avec cette délocalisation (lemonde.fr).

Les podcasts

Le dernier Vu du Banc s'intéresse à la manière d'analyser un match.

Calcio e Pepe revient notamment sur la montée en puissance de Tiémoué Bakayoko et la petite forme d'Ivan Perisic.

Banquette reçoit Romain Molina, auteur de La Mano Negra.

Furia Liga propose de son côté un épisode spécial sur l'héritage de Josep Lluis Nuñez, ancien président du Barça décédé cette semaine.

Les tweets

Le journaliste de la Gazzetta Dello Sport, Paolo Condò explique pourquoi il a voté Griezmann Ballon d'Or (et ses votes en général)



"Il est le seul joueur capable d'interpéter à la fois le rôle de superstar et de joueur de devoir" pic.twitter.com/4GpQ4S1LiX — FrSerieA (@FrSerieA) 5 décembre 2018

Vote du projet de double stade vendredi : supporters et riverains écrivent aux élus#OuiALaRenovation#NONAUNOUVEAUSTADE



A DIFFUSER MASSIVEMENT ! pic.twitter.com/jSEehZNHyw — OUI A LA RENOVATION (@NONAUYELLOPARK) 5 décembre 2018

Philippe Katerine observe son voisin Neymar avec des jumelles ???? pic.twitter.com/JqCMLXHE7B — Florent Bodin (@Florent_Bodin) 1 décembre 2018

L'image du grenier



Janvier 2012, ça chauffe à l'Abbé-Deschamps, après une défaite contre Nancy (1-3) durant laquelle des supporters se sont introduits en tribune présidentielle pour menacer le banc de touche, comme le racontait alors Grégory Schneider. L'équipe coachée par Laurent Fournier puis par Jean-Guy Wallemme terminera cette saison 20e et reléguée.

La bonne enseigne

S'agirait-il de l'animal totémique de la famille ?

