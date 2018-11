Revue de stress #153

Les images

Certains spectacles ne sont pas tout public (via @robbiebaggio32)

L'événement de la semaine, c'est évidemment la nouvelle coupe de cheveux de Marouane Fellaini, immortalisée par les excellents @8bitfootball et @danleydon.

Autre illustrateur football très recommandable, @daveflanagan a ressorti des tiroirs un vitrail dont on n'ose penser qu'il fasse une allusion à un certain accident de voiture.

L'infographie

Des chiffres et diagrammes pour expliquer l'évolution des performances de Kostas Mitroglou (omalytics.net).

Les vidéos

Dad of the year IMO pic.twitter.com/ifiix8iziU — Elliot Hackney (@ElliotHackney) 8 novembre 2018

Les supporters sochaliens mettent l'ambiance au Stade Blum à Montbéliard pour soutenir les U19 (francebleu.fr).

#DL1

Les secrets tactiques de Fabien Mercadal#beINLIGUE1CONFO pic.twitter.com/kmxWUACJ9y — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) 11 novembre 2018

Retour sur l’initiative de l'Association Nationale des Supporters pour dénoncer les nombreux abus subis par les supporters.

La devinette

Ma biographie wikipedia, probablement écrite par un membre de ma famille, note que mon père, ma mère et ma grande sœur sont rapidement fiers de moi quand, enfant, je marque beaucoup depuis mon pote d'attaquant. Placé plus bas, je serai international jusqu'aux espoirs, sans goûter aux A. Champion de France et double vainqueur de la Coupe, j'ai joué sous les ordres de Maurizio Sarri et côtoyé Angelos Charisteas, Julian Palmieri et Tomas Danilevicius.

La réponse de la dernière fois : François Grenet.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Younousse Sankharé (Houmous sans carré).

La lucarne de la semaine

"Les millions qui s'envolent", allégorie.

Les immanquables, édition Football Leaks



Commençons avec les arrangements de Monaco pour recruter des mineurs mais aussi ceux de City et ses drôles de méthodes avec les jeunes africains (mediapart.fr / abonnés).

Le cas PSG ne s'arrange pas: le club a aussi utilisé le fichage ethnique pour son recrutement en Ile-de-France (lequipe.fr).

Info moins déprimante que les autres: N'Golo Kanté a refusé un montage financier offshore (mediapart.fr / abonnés).

Du côté de la FIFA, et de Gianni Infantino, ce sont les liens avec la justice suisse qui font souci (lemonde.fr).

Les révélations de la semaine dernière pourraient pousser l'UEFA à rouvrir des dossiers concernant le fair-play financier. Quant au projet de Super Ligue, il fait écho à bien des projets de sécession dans d'autres sports (lemonde.fr).

Les supporters et les journalistes-supporters ont du mal à se faire aux Football Leaks (lemonde.fr) et certains encore plus que d'autres (mediapart.fr).

Autant écouter ceux qui ont mené l'enquête l'expliquer ici ou là. Et donner la parole à Mohammed Belkacemi, le lanceur d'alerte de l'affaire des quotas (mediapart.fr). Ou encore lire l'analyse de Romain Molina, un autre spécialiste des affaires (Le Temps).

Malgré la diversité de ses pratiquants, le sport n'est pas à l'abri des préjugés raciaux (lemonde.fr) et l'existence de quotas ne surprend pas tout le monde (bondyblog.fr).

Les Football Leaks ont relégué les turpitudes du football belge au second plan mais il y a beaucoup à dire (carton-rouge.ch).

Les immanquables

Interview de François da Rocha Carneiro, auteur d'une thèse sur l'histoire des Bleus, autour de ceux qui ont été oubliés (chroniquesbleues.fr).

Le foot amateur est en péril outre-Manche (sofoot.com).

Olivier Giroud livre quelques confidences et regrette l'impossibilité, pour les homos, de faire leur coming-out dans le football (Le Figaro).

Pour faire plaisir à vos oreilles, il y a RadioHorsjeu.

Tony Chapron, sur l’isolement médiatique et sportif des arbitres (20 minutes.fr).

"Comment résoudre un conflit entre supporters adverses?" (rockthefootball.com)

Le nouveau Dico des Bleus (chroniquesbleues.fr) et "Paris dans les veines" sont disponibles en librairie.

L'élimination en Ligue Europa n'aide pas vraiment les finances marseillaises (lemonde.fr).

Comment la guerre 14-18 a implanté le foot dans la région nantaise (ouest-france.fr)..

Sur Maradona, les footballeurs et leur style (bibliobs.nouvelobs.com).

Jean-Louis Gasset goûte mal l'interdiction de déplacement des supporters stéphanois à Lyon (leprogres.fr) et son club a contesté la décision (lequipe.fr).

En novembre 2000, Vahid Halilhodzic devait être retenu pour ne pas aller frapper Stéphane Guivarc’h (droguebierecomplotlosc.unblog.fr).

Les tweets

"Le Borussia Dortmund ne doit pas faire partie d'une Ligue fermée à une élite ! Non à la Super Ligue!". Message de la Südtribune ce soir, en référence aux révélations des #FootballLeaks il y a quelques jours, sur la création d’une Super Ligue européenne. pic.twitter.com/gMph4TwDjb — Clément Le Foll (@lefollclement) 10 novembre 2018 pic.twitter.com/DxOaWniFAV — Tom Williams (@tomwfootball) 12 novembre 2018

2?stades aux normes internationales côte à côte ?



Les raisons cachées de la fin de YelloPark, le passage en force de @Johanna_Rolland, le contribuable matraqué pour enrichir un acteur privé... Nous demandons aux élus un moratoire avant d'acter toute décision.



Communiqué ?? pic.twitter.com/f6EsCNfq3j — A la nantaise (@a_la_nantaise) 12 novembre 2018

Au Portugal, Football Leaks (@expresso) indique que les affaires de Jorge Mendes font l'objet d’une enquête dans cinq pays (Portugal, Espagne, UK, Irlande, Pays-Bas). pic.twitter.com/N5obrQ9vdA — Nicolas Vilas (@nicolas_vilas) 10 novembre 2018

L'image du grenier



C'était il y a dix ans : l'OL présentait son calendrier officiel 2009 avec Jérémy Toulalan pour préfigurer la Farmers' League.

La bonne enseigne

Est-ce que sa blessure doit être prise au sérieux? En tout cas, Aleksandr travaille son jeu d'acteur à Avignon.

Crédits. La lucarne est de Pascal Amateur, le rébus de Mix Diskerud et l'enseigne de L'amour Durix.