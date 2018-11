Revue de stress #152

Sur le fil

RT @cahiersdufoot: Superligue et superleaks, mais aussi perles et pépites (d’Hervé Renard the Wildcat à Captain Tsubasa en passant par "Ang…

RT @arret2jeu: Je vous l'avais promis il y a quelques temps, j'ai traduit le génial papier de @EddNorval un ami et une des plus belles plum…

Les Cahiers sur Twitter