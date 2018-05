Revue de stress #146

Les images

Chez les dix équipes de Ligue 1 qui ont bénéficié du plus de penalties, le taux de réussite est de 70% (via @GazonMaudit_).

Les paroles de l'hymne officiel de l'OM, diffusées dans le bulletin du club en 1921 (via @lestrelin).

Les vidéos

L'émission de Liberté Radio consacrée à la difficile situation sochalienne.

L'infographie

Infographie interactive des meilleurs buteurs européens depuis 1980 (johnburnmurdoch.github.io).

La devinette



Très en vue pour aider mon pays à se qualifier pour le Mondial, j'ai marqué ma vingtaine de buts l'an dernier en championnat, en plus de trouver quatre fois le chemin des filets en Ligue Europa. Mais, malgré un âge pas si avancé, je suis parti dans un pays exotique. J'en suis le meilleur buteur, avec dix réalisations lors de mes trois dernières apparitions.

La réponse de la dernière fois : Coke.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Patrice Garande (Pâtes-riz-Scar-Andes).

Ferez-vous partie des 1.000 premiers abonnés ?

La lucarne de la semaine

"Avec ma prime de champion j'ai acheté Malcom.

- Pour le PSG?

- Non, pour moi."

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Traduction de la très belle interview d'Unai Emery faite par Marti Perarnau (culturepsg.com).



Il y a 100 ans, le FC Lyon arrivait en finale de la première édition de la Coupe de France (leliberolyon.fr).



En 1979, le roi Pelé posa pour le graphiste Andy Warhol (footichiste.wordpress.com).



Quel impact ont eu les remplaçants de l'équipe de France lors des Coupes du monde? (chroniquesbleues.fr)



Il y a beaucoup de buts et de cartons en Ligue des champions et les causes semblent multiples (20minutes.fr).



Mohamed Salah a conquis Liverpool (liberation.fr) mais son transfert avait bien aidé la Roma financièrement (lemonde.fr). Et son image est surexploitée au pays (AFP).



Quatrième et dernière partie de l'entretien avec Christian Gourcuff (quatrevingt-treize.fr).



Comment la nouvelle organisation de la Ligue pourrait bouleverser le système du football français (ecofoot.fr).



Histoire de l'hymne de la Roma (calciomio.fr).



Quadra et toujours en forme, Benjamin Nivet veut aider Troyes à se maintenir (au-premier-poteau.fr).



Une exposition interactive qu'on préfère ne pas décrire et qu'on vous laisse découvrir (expo-aureole.fr).

Le club de supporters Tribune Nord Sochaux réclame le départ du propriétaire du club sochalien, lequel est mis en cause dans un documentaire américain (france3-regions.francetvinfo.fr).

Zoom sur la périodisation tactique (letemps.ch).

Grégoire Potton, trésorier de LREM, est désormais directeur général du Red Star (streetpress.com).

En Belgique, l'assistance vidéo ne fait pas l'unanimité (dhnet.be).

Interview de Mickaël Correia, auteur du livre Une histoire populaire du football (revue-ballast.fr).

"Aulas, l'ennemi qui vous veut du bien" (sofoot.com).

Thomas Meunier, like et ultras (lemonde.fr).

Qui est le capo, cet homme posé sur une nacelle ou accroché à un grillage (eurosport.fr).

Comment Bella Ciao est devenu un des airs les plus répandus dans les tribunes de foot (lequipe.fr / abonnés).

L'événement OptaX s'est notamment penché sur l'influence de la data (toutlemondesenfoot.fr).

En mai 68, le siège de la FFF est occupé durant cinq jours par des footballeurs amateurs, en quête de liberté et de revendications sociales (20minutes.fr).

Les vignettes Panini de la Coupe du monde sont trois fois plus chères en Suisse qu'au Brésil (bloomberg.com / en anglais).

Racheté par Red Bull, l'Austria Salzbourg n'est pourtant pas tout à fait mort (lemonde.fr).

Stades, PPP et financements: interview de l'ancien directeur des sports de la ville de Grenoble (ecofoot.fr).

Le tweet à dérouler



Hey tweeps!



I’m going to use this thread (1/25) to share pictures and videos related to my @BloomsburySport book, ‘Do You Speak Football? A Glossary of Football Words and Phrases from Around the World’, which goes on sale on May 3 #doyouspeakfootball