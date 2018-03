Revue de stress #137

Sur le fil

"Un jeu de déstabilisation permanente des arbitres". Interview de l’arbitre Sébastien Desiage - https://t.co/hTY0fvV2i4

RT @RowzReport: Top shooters. ⚽️🥅 Cristiano Ronaldo who's taking the most shots in Europe (6.0 per 90), is climbing up in actual productio…

RT @BouchetPetersen: A la une de @libe vendredi : @SchneiderGrgory et @gillesdhers en croisade contre l'arbitrage vidéo (à ne pas confondre…

Les Cahiers sur Twitter