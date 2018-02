Revue de stress #136

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Les publicités pour les paires de crampons existaient dès 1920 (via @NSOL31).

Les banderoles des supporters marseillais contre Bordeaux (via @_pitxitxi_).

Le football du futur tel qu'imaginé au début des années 60 n'était pas si loin de la réalité (via @BeyondTLM).

Le stade de La Licorne d'Amiens aura désormais une tribune debout sécurisée de 546 places (via @TribuneNord).





La vidéo

Simple et efficace: le très beau but de Liverpool contre Hoffenheim sous un angle inhabituel (via @DMVsoccer96).

La devinette



Arrivé dans un grand club de mon championnat à neuf ans, j'y suis resté jusqu'à cet été, même si j'ai fait une saison en prêt il y a quelques années. Parti dans chez champion en titre, j'ai marqué face à mon club formateur il y a quelques semaines, ce qui ne m'a pas empêché de célébrer. Même si je compte une dizaine de sélections internationales et que je joue la Ligue des champions, je ne serai pas au Mondial.

La réponse de la dernière fois : Christopher Samba.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Teddy Bertin (Teddy Bear teint).

La lucarne de la semaine

"Ouais, c'est écrit 'Casse-toi gros loser' en vermicelles, mais comme

tu ne comprends pas plus le chinois que le français, ça ira. De rien."

Les immanquables



Grièvement blessé lors de l’Euro 72, Wilfried Van Moer semblait perdu pour le foot mais le milieu belge est revenu huit ans plus tard (fourfourtwo.com/fr).

Les fans allemands ont protesté contre la programmation d'un match de Bundesliga le lundi (AFP).

Analyse à la suite de la parution des comptes 2016/17 de l'OM (omforum.com).

Zoom tactique sur le jeu de Chelsea, fait avant le match aller mais qui reste valable en vue du retour (leblogdubarca.com).

En 2018, le subbuteo a toujours ses passionnés (passed.fr).

Tatane réclame un usage responsable des fumigènes en tribunes (fr.sports.yahoo.com).

En Afrique, des jeunes footballeurs sont récupérés par des réseaux criminels de prostitution ou de trafic de drogue (lemonde.fr).

Le lobby anti-OL existe et on l'a même infiltré! (leliberolyon.fr)

Interdire les supporters de déplacement est devenu une solution de facilité (francetvinfo.fr). Alors, forcément, les parcages sont vides (20minutes.fr) et les supporters, comme ceux de l'OM, grondent (lesjour.fr / abonnés).

"Les arbitres avantagent-ils les grands clubs?"

L'association A la nantaise a trouvé les vingt millions nécessaires pour moderniser La Beaujoire.

Interview de Thierry Guillou, auteur de Football et formation, une certaine idée du jeu (ultimodiez.fr).

Les événements



Le numéro 2 du magazine Lucarne Opposée est sorti!

On souhaite également un bon anniversaire à Footballski pour ses quatre ans, dont le fondateur Pierre Vuillemot donnera une conférence à la Sorbonne sur football et politique dans l'histoire contemporaine le 30 mars.

Le rendez-vous





Le tweet



Incrédulité dans la TL. pic.twitter.com/DtG4gZZYTb — Cahiers du football (@cahiersdufoot) 18 février 2018

L'image du grenier



Février 2012. Le talent de Cabella éclate sur les terrains aux yeux de tous, de même que ses goûts esthétiques – ici avec un joli combo écharpe Burlington-épilation du sourcil-déco draculesque.

La bonne enseigne

Reconversion inattendue pour Raymond du côté de Badalone, avec un logo rappelant l'importance du jeu en triangle.

Crédits. La lucarne est de McManaman, le rébus de Parkduprince et la bonne enseigne de L'amour Durix.