Revue de stress #135

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Découvrez notre nouvel indice de performance.

À quand un débat de fond sur l'esthétique du nouveau maillot du Nigeria?

Un air de famille entre cette photo de Real-PSG parue dans L'Équipe (par Paul Hanna / Panoramic) et celle, mythique, de Mohamed Ali terrassant Sonny Liston en 1965 (Neil Lester).

Les Ultras unis lors de Marseille-Saint-Étienne... (via @VGCU84, @karimattab1 et @suppsparterre).

...Mais aussi à Nantes (via @AnthonyBrulez).

Les vidéos

Ce jour où Bernard Lacombe fut le héros d’un soir à Geoffroy-Guichard (oldschoolpanini.com).

Ils sont Syriens et amputés et jouent avec des béquilles (AFP).

L'infographie



Comparaison des durées moyennes de possession en secondes entre Nantes cette saison et le Leicester de Ranieri (via @Birdace).









La devinette



Acheté deux fois à moins de dix-huit mois d'intervalle par le même club, j'ai été vendu pour plus de cinquante millions d'euros si on additionne tous les transferts de ma carrière. Comparé (négativement) à Mike Tyson pour mon gabarit massif par l'entraîneur d'un club qui refusa au dernier moment de me prendre, je suis un binational qui joue aujourd'hui en deuxième division.

La réponse de la dernière fois : Keirrison.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : David Ginola (Da Vinci Mollah).

La lucarne de la semaine

"Chabite !

- Fulguropoings !!"

[-> le Diaporama]

Les immanquables



De l'insulte aux coups, les sombres dimanches des arbitres amateurs (AFP).

Les buteurs de Ligue 1 en chiffres (chroniquestactiques.fr).

"Ni hooligans ni terroristes" (au-premier-poteau.fr)

Bientôt le retour des tribunes debout? (lagrinta.fr)

"Une histoire populaire du football" sortira le 8 mars prochain (editionsladecouverte.fr).

Les questions auxquelles l'évanescent Gérard Lopez ne répondra sans doute jamais (france3-regions.francetvinfo.fr).

Début de la série "Fanzines Zone" avec un tour chez Footballski (liberation.fr).

De 1954 à 1958, les années folles de Garrincha (lucarne-opposee.fr).

L'argent de la Ligue des champions contribue à créer des équipes surpuissantes dans les championnats de seconde zone (nytimes.com).

Problème trop peu évoqué: l'addiction aux médicaments de nombreux joueurs pros (sofoot.com).

Épisode 2 de Massilia Foot System, la série qui enquête entre Marseille et l'OM (lesjours.fr / abonnés).

Voyage dans l'Arménie du foot (footballski.fr).

Une belle interview de Jorge Valdano (pagina12.com.ar / en espagnol).

Les joies de la VAR et de la remontée dans le temps (20minutes.fr).

L'OL a montré comment procéder pour éliminer le Real en C1, suivez le guide (leliberolyon.fr).

Le témoignage de Cédric Anselin, tombé dans la dépression (ouest-france.fr).

Le projet de stade YelloPark à Nantes continue à poser pas mal de questions (presseocean.fr).

Le prix des droits de la Premier League arrête enfin de s'envoler (lemonde.fr).

L'analyse tactique de Real-PSG (lequipe.fr / abonnés).

L'image du grenier



En faisant entrer Morgan Amalfitano à la place de Wahbi Khazri dans le temps additionnel de Lyon-Rennes, alors que la victoire des Bretons était acquise, son entraîneur Sabri Lamouchi souhaitait briser une "malédiction": en 18 apparitions sous le maillot rennais, jamais le joueur n'avait remporté de match…

Il y a huit ans, le 29 février 2012, Amalfitano fêtait son unique sélection en équipe de France, contre l'Allemagne (victoire 1-2): à la 68e minute, il remplaçait Mathieu Valbuena, quelques secondes avant le doublement du score des Bleus par Malouda. Une cape due à sa bonne saison au sein de l'OM, où il avait été transféré de Lorient l'été précedent. La suite de sa carrière sera plus anonyme, mais le natif de Nice aura peut-être pu conserver le fanion de la rencontre, en souvenir de cette belle soirée au Weserstadion de Brême…

La bonne enseigne

Envie d'aller à Venise? En tout cas on vous le souhaite.



Crédits. La lucarne est de Nos meilleures Sané, le rébus de P et la bonne enseigne de Pascal Amateur.