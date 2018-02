Revue de stress #134

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Encore un révélateur de grande qualité (via @philousports).

50 shades of shock (via @jumarchand).

Comparaison entre clubs anglais et véhicules dans le When Saturday Comes 372.

Les banderoles des supporters marseillais (via @TSelliez) et sochaliens (via @NandoChachalana).

Sainté-OM en clichés. Ici, 1954 (via @ASSEmemories).

C'était journée familiale intergénérationnelle au Betis Séville!

Le match Tottenham-Aston Villa 1904: 50.000 personnes soit 20.000 de plus que la capacité maximale (via @OldFootball11).

Les vidéos

Quand le drapeau des supporters de Boavista empêche de voir à la vidéo si le but concédé par leur équipe est hors-jeu.

L'interview tactique du Dé-manager Julien Momont avec Pep Guardiola sur SFR Sports.

La devinette



Passé notamment par l'Espagne, le Portugal et l'Italie, j'ai été acheté 14 millions d'euros par un club qui ne m'a jamais fait jouer. Vainqueur d'une coupe continentale avec Neymar sans y jouer de réel rôle, je suis aujourd'hui, à moins de trente ans, remplaçant d'un club de deuxième division.

La réponse de la dernière fois : Sebastian Giovinco.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Rémi Cabella : (Ré, mi carre-bé /bécarre inversé/, la).

La lucarne de la semaine

"Regardez Canal, je vous le pète en deux, votre spectacle de la Ligue 1"

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Le gouvernement va saisir l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation au sujet des gazons synthétiques (bfmtv.com).

Ces joueurs marseillais qui prennent de la valeur sur le marché des transferts (lephoceen.fr).

Interview de Gautier Strangret pour comprendre l'influence de la data dans le football (wort.lu).

Apprenons-en plus sur les cousins de Boucherie Ovalie (toniolibero.wordpress.com).

Pour (bien) mieux connaître Kostas Mitroglou (footballski.fr).

L’OM de Frank McCourt a métamorphosé son rapport aux agents de joueurs (lemonde.fr).

Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu: la muraille invaincue chez les Bleus (chroniquesbleues.fr).

La vidéo ne sera pas introduite tout de suite dans le championnat brésilien (lucarne-opposee.fr).

La loi de finances prolonge de cinq à huit ans le régime fiscal de l’impatriation (lequipe.fr).

La situation tendue entre ultras et autorités à cause des fumigènes donne une piètre image du football français (sofoot.com). L'ANS réclame d'ailleurs l'organisation d'une réunion entre la commission de discipline de la LFP et les supporters.

"Supporteurs, la faillite du tout répressif" (lemonde.fr).

Des sénateurs veulent faire participer financièrement les fédérations et ligues à la mise aux normes des installations sportives (editions-chistera.com).

Au cœur de la préparation pour le Mondial de la sélection tunisienne (lemonde.fr / abonnés).

À Lorient, on ne veut plus vraiment des tifos (ouest-france.fr).

L'OM est pointé du doigt par le fair-play financier(lemonde.fr). Quelle est la situation financière du club olympien? (omforum.com)

Le quiz qui mettra même en difficulté les plus grands fans de Jean-Michel Aulas – à condition que leur navigateur l'affiche ce qui n'est pas le cas de tous (leliberolyon.fr).

Le tweet sponsorisé

Le tweet rigolo

Tu m'étonnes, le mec joue dans les 2 équipes à la fois. pic.twitter.com/tEPojhuSjx — Marc Dubuisson (@Unpied) 5 février 2018

Le tweet à dérouler

Situation très très grave que nous dénonçons depuis des mois et qui tient au comportement irresponsable et vengeur de la Commission de discipline de la LFP.

.

Celle-ci accepte de ne pas sanctionner les manquements des clubs si les clubs portent plainte contre les supporters. https://t.co/lULkYMXjGe — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) 7 février 2018

L'image du grenier



Cette image, qui date de la Coupe du monde 2006, est déjà parue dans une des premières Revues de stress. Mais puisque Ronaldinho vient de prendre sa retraite et qu'Anne-Laure Bonnet vient de déclarer qu'il était le joueur le plus dragueur qu'elle eût jamais rencontré, on vous la repasse. En ajoutant que notre consœur avait signé, quelques mois auparavant dans le mensuel des Cahiers du football, un article sur… Ronaldinho à Barcelone.

La bonne enseigne

Avant de revenir dans le groupe stéphanois, Robert Beric est passé par Genève pour poser un échafaudage.

Crédits. La lucarne est de gurney, le rébus de Pascal Amateur et la bonne enseigne de Fireflyonthewater.