Revue de stress #133

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



La liste des joueurs actuellement prêtés par Manchester City est... longue (via @EspoirsduFoot).

Les archives de toutes les Unes de la Gazzetta dello Sport de 2007 à aujourd'hui (funize.com).

Claude Papi, décédé il y a trente-cinq ans, lors de son seul match de Coupe du monde avec les Bleus (via @chroniquebleue).

Les infographies

La saison de Valère Germain à l'OM est conforme aux précédentes (unolympique.com).

Manchester City effectue cette saison son plus gros mercato (via @BastienDrut).

Et sans surprise, la Premier League truste le marché (via CIES)

L'évolution du classement de Premier League cette saison en un gif.

La hausse vertigineuse des recettes des clubs riches… notamment anglais (economist.com / en anglais).

La vidéo





Les plus beaux buts des Bleus au Stade de France

La devinette



Lancé chez les pros par Didier Deschamps, je compte une vingtaine de sélections mais sans beaucoup marquer, ce qui est pourtant l'une de mes qualités. Champion dans deux pays différents, j'ai évolué avec Andrea Raggi, Danilo Pereira et Damien Perquis.

La réponse de la dernière fois : Maxi Lopez.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Kurt Zouma (Kurt Russell / Zuma).

La lucarne de la semaine

"Ce que je fais sur L'Équipe TV? Mais voyons, bien avant

Neymar, j'ai été la première recrue des Qataris."

Les immanquables



Un supporter nantais raconte son interdiction de stade (20minutes.fr).

L'indispensable tour d'horizon tactique de la 25e journée de Premier League (sport.sfr.fr).

Niveau podcast cette semaine, Christophe Kuchly était l'invité du Grand Débordement et le beaucoup plus prestigieux Hervé Renard celui de Passement de Jambes.

Les belles propositions des Red Tigers lensois pour rendre les horaires de matches encore plus stupides.

Le taux de chômage des footballeurs français tourne autour de 9% (sport24.lefigaro.fr).

Les secrets intimes du Stade Bauer (vice.com/fr).

Pourquoi il faut garder les parcages visiteurs (toutlemondesenfoot.fr).

La bête censure de la LFP contre des gifs faisant la promotion de sa compétition (lemonde.fr).

L’échec des PPP pour les nouveaux stades est tel que mêmes les géants du BTP n’y trouvent pas leur compte (lesechos.fr).

Vingt ans de Stade de France, l'heure de tirer un bilan statistique (chroniquesbleues.fr).

L'un des axes de progression de l'OL se situe dans le fait d'exploiter la profondeur (leliberolyon.fr).

Edinson Cavani, un joueur qui fait son boulot à défaut de faire l'unanimité (goal.com/fr).

"Football amateur: le sacerdoce du sifflet" (lemonde.fr).

Une association a engagé deux équipes composées de mineurs isolés dans le championnat FSGT (leparisien.fr).

Une équipe de France qui joue avec un maillot de l'OL, c'est arrivé en février 1969 (oldschoolpanini.com).

Enfin côté livres, à signaler la sortie de Magique Système et cette interview de l'auteur de Football Passion in Buenos Aires (lucarne-opposee.fr).

Le tweet à dérouler

Alors que plusieurs députés sont entrain de discuter du retour des tribunes debout en France, focus sur un exemple du genre, que j’ai pu visiter l’an dernier, le stade du Rapid Vienne, inauguré en juillet 2016. pic.twitter.com/yiDxrr11qf — Clément Le Foll (@lefollclement) 1 février 2018

Le tweet du mercato

L'image du grenier



Lorsque Benoît Pedretti fait son apparition dans le football français, en termes de blagues, c'est un peu le nouveau Landreau, avec sa bouille d'adolescent. Comme à son confrère nantais, on lui promet aussi une grande carrière, et l'on voit même en lui le futur leader technique des Bleus, avec sa vision du jeu, ses passes longues et son profil de récupérateur technique. Il devient ainsi un pilier des mandats Santini et Domenech I, remportant en tant que titulaire la Coupe des confédérations 2003.

Mais il connaît sa 22e et dernière sélection en mai 2005, juste avant le retrour de Zidane, Thuram et Makelele. C'est aussi le moment où s'achève une saison ratée à Marseille, qui en précède une autre à Lyon. Il est élu Ballon de Plomb en fin d'année (le seul lauréat que nous n'assumons pas) et, à 25 ans, on sait qu'il ne concrétisera pas le potentiel qu'on lui prêtait. Loin de sombrer, il retrouvera cependant ses marques à Auxerre, accomplissant une carrière très honorable à laquelle il vient de mettre un terme, à 37 ans.

La bonne enseigne

Incroyable mais vrai: le derby s'invite en gare d'Hiroshima.

Crédits. La lucarne est de Parkduprince, le rébus de Milan de solitude et la bonne enseigne de Hyoga.