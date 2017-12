Revue de stress #128

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Les meilleures unes et couvertures sportives de 2017 (Periodismo deportivo de calidad).

Le dessin de Faro dans L'Équipe résume bien ce qui nous attend avec l'arbitrage vidéo.

La vidéo, qui devait réduire les polémiques (via @johanncrochet).

Le tifo anniversaire des Bad Gones avait de la gueule.

Les vidéos

Un souvenir de Sepp Maier, dont on méconnaît la veine comique.

Les clubs de foot peuvent-ils faire faillite?

Valider ou non un but vainqueur à la dernière seconde avec la vidéo, voilà ce que ça donne.

Un morceau en hommage à... Paulo Dybala.

Maxime Gonalons tacle les deux pieds décollés :

La devinette



Attaquant de l'Est de l'Europe, j'ai connu deux clubs yougoslaves: l'un m'a apporté mes seuls trophées (une Coupe, dux championnats); l'autre, qui aura été mon premier club pro, a changé de nationalité en 2006, donc après la fin de ma carrière. J'ai joué dans quatre clubs français. Pour ma première apparition en D1, à l'automne 1995, j'ai marqué moins d'un quart d'heure après mon entrée en jeu en remplacement de Djézon Boutoille. Mais pour marquer à nouveau en D1, j'ai dû attendre la saison suivante qui, si elle m'a vu un temps être meilleur passeur de France, se sera surtout terminée par la descente de mon club. Après un bref passage sans but ni gloire chez des Olympiens, j'ai fait un séjour chez des Normands chez qui j'ai retrouvé le chemin des filets adverses... avant là aussi de finir par connaître une nouvelle relégation. À trente ans passés, je n'ai ensuite plus joué que dans des clubs de différentes D2 européennes, sans jamais réussir à m'y imposer.

La réponse de la dernière fois : Franck Durix.

Le Replay, frérot

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Grégory Coupet (Grégory QP [PQ à l'envers]).

La lucarne de la semaine

"Le plus dur dans le métier de cafetier, ce sont les clients attardés.

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Antoine Griezmann, Blackface et mémoire (sofoot.com).

Inventaire des surnoms des clubs anglais (footichiste.wordpress.com).

Histoire de l'URSS à la Coupe du monde 1958 (footballski.fr).

Des tifosi de la Lazio lancent une action en justice contre l'arbitre du match perdu contre le Torino après intervention de la vidéo (calcioefinanza.it / en italien).

Le dernier communiqué de la LFP sur cette sacrée Goal Line Technology.

Le football en Biélorussie (footballski.fr).

Image, arbitrage et vérité (amorces.net).

Fin des bilans annuels de Chroniques bleues consacrés à l'attaque et aux nouveautés.

Dérèglements de la technologie dans le football (lemonde.fr).

Interview écrite de Julien Momont (lathlete.fr) et audio de Raphaël Cosmidis (Banquette) concernant Les Entraîneurs révolutionnaires du football.

Les agressions sexuelles existent aussi dans le sport (lemonde.fr / abonnés).

La possibilité d’un retour à des tribunes debout dans les kops fait saliver les supporters lensois (lavoixdunord.fr).

Pourquoi les stars du sport aiment tant Disneyland Paris (lequipe.fr / abonnés).

Gianni Infantino a laissé, en 2012, la fédération turque bafouer son propre règlement (lemonde.fr).

"France-URSS 1926 : un match très politique" (retronews.fr).

Le joueur ubique





Les tweets



German clubs have agreed a change to the licensing regulations from the 2018/19 season under which Bundesliga clubs will be required to employ three full-time #SLOs. Bundesliga 2 clubs will in future have to have two full-time #SLOs. Great stuff! #fanliaison #SLO