Revue de stress #122

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Banderole courageuse s'en prenant aux choix de staff de @JM_Aulas pic.twitter.com/9BfLT7R0Ko — Zénon Zadkine (@ZenonBedenik) 5 novembre 2017

Mitroglou va un peu mieux.

Les copains de We Are Malherbe avaient tenté de forcer le destin en imaginant la une de L'Équipe après poutrage (il y a même un petit emprunt à ceci).

Un bien beau message (via @TheFootyStands).

On n'est jamais déçu par l'expertise de Pierrot (via @rescoffi4).

Cantona, Evra: deux gestes, deux ambiances (L'Équipe).

Le maillot anniversaire de la Juventus a de la gueule mais ils ont pas eu le courage de sortir le maillot rose/cravate noir des vrais débuts pic.twitter.com/UF8dtLacru — Stanislas Touchot (@StanTouchot) 5 novembre 2017

L'infographie

Les droits TV européens du PSG sur les cinq dernières années équivalent à ceux cumulés de Monaco, Lyon et Marseille (via @SwissRamble).

Les vidéos

Le but du siècle avec les commentaires de Victor Hugo Morales.

???? On se le fait ? Allez, on se le fait ! Le but du siècle avec les commentaires de Victor Hugo Morales ... Joyeux anniversaire Diego ! pic.twitter.com/5dCGWCTmKT — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) 30 octobre 2017

La face cachée d'Olivier Létang, le nouveau président de Rennes.

Le Replay mon frère

Le poulailler

Le compte Twitter @PSG_Hospitality nous livre la vision d'un monde parallèle, dont l'accès est soigneusement restreint, où la consommation d'alcool est autorisée, où les cireurs de pompe existent encore, où tout est gratuit et où, bien sûr, le personnel d'accueil ne peut être que féminin. Le mobilier comporte aussi un pianiste et un "joueur en salon". Idée investigation: croiser le fichier des invités avec ceux des Panama Papers, des Paradise Papers et des Football Leaks, pour voir.

La devinette



Médaillé olympique, triple champion et vainqueur d'une coupe continentale, j'ai joué avec mon quasi homonyme (à une lettre près) et compte plus de 200 matches pros à vingt-trois ans. International A, j'ai eu mon sélectionneur comme entraîneur à mes débuts.

La réponse de la dernière fois : Emmanuel Olisadebe.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Zlatan Ibrahimovic (C'platane il braille Modric).

La lucarne de la semaine

"Je répète. C'est Hamouma qui tire le corner. En formation, les gars.".

Les immanquables



L'arbitrage vidéo pose de nouveaux problèmes en Allemagne (lequipe.fr / abonnés) et ailleurs (telegraph.co.uk / abonnés et en anglais) et ne fait pas l'unanimité chez les joueurs (lequipe.fr).

Nike et les impôts, pas vraiment une histoire d'amour (oxfamfrance.org).

Edinson Cavani et Mediapart sont en plein duel judiciaire (lemonde.fr).

À la nantaise demande une concertation digne de ce nom sur le projet YelloPark.

Le supporter éborgné par un flashball alors qu'il était attablé à une buvette voit le policier écoper d'un non-lieu (francebleu.fr).

"Qui es-tu, le gardien remplaçant?" (lillelettre.fr).

Bruno Génésio a gagné le droit de continuer à faire ses preuves (lemonde.fr).

Polémique autour du maillot espagnol (20minutes.fr).

Le procès du FIFAgate s'ouvre (lemonde.fr) avec trois sud-américains sur le banc des accusés (lepoint.fr).

Retour (douloureux) sur RFA-France 1986 (chroniquesbleues.fr).

Naufrage (lemonde.fr) et défense de Patrice Evra (sofoot.com/blogs/marxist).

Critique du dernier numéro de "Stupéfiant!" consacré au football et à l'art (telerama.fr).

Les effectifs sont plus instables que jamais (lequipe.fr).

La liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2086 divise (leliberolyon.fr).

Les Émirats et le Qatar se livrent une lutte pour savoir qui aura le plus grand rayonnement par le sport (lepoint.fr).

Zoom sur l'expo "Nous sommes foot" au Mucem (liberation.fr).

Les livres



Le Dico des Bleus de Chroniques Bleues est disponible.

Autre conseil de lecture: Football’s Secret Trade, d’Alex Duff et Tariq Panja (coulissesdufootbusiness.com).

Le trio qui a commis Les entraîneurs révolutionnaires du football sera par ailleurs en dédicace quelque part dans un bar de Paris (ça se finalise) le 15 novembre.

Les tweets



Dear @Twitter. Thank you for giving us all #280characters. Our club name can finally be expressed in its full glory.



Yours sincerely,

Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach e.V. pic.twitter.com/FTBBJjPfxT — Gladbach (@borussia_en) 8 novembre 2017

Bravo à la @LFPfr d'avoir enfin formé le mythique duo Sarah - Planus... pic.twitter.com/tl1NgdBmrY — Zénon Zadkine (@ZenonBedenik) 8 novembre 2017

L'image du grenier



Il paraît que le chargé de com du Stade rennais a interdit aux photographes présents à la première conférence de presse de Sabri Lamouchi de le prendre de profil. Ça nous a fait repenser à ce "faux jumeaux" issu du mensuel.

La bonne enseigne

Arsène Wenger se met à la cuisine et tient un restaurant à Genève. Oui.





Crédits. La lucarne est de Mama, Rama & Papa Yade, le rébus de Pascal Amateur et la bonne enseigne de Fireflyonthewater.