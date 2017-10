Revue de stress #121

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Superbe portrait d'Ulrich Ramé, aperçu au Musée des Beaux Arts de Bilbao pic.twitter.com/VUIw8kCS0e — footalitaire (@footalitaire) 24 octobre 2017

Une certaine idée des réseaux sociaux.

Comme prévu (mais pas par tout le monde) l'arbitrage assisté par la vidéo continue d'alimenter les polémiques en Serie A (via @Sebastien_ssc).

Les messages des supporters à Nantes et Rennes (via @gregory_jullian et @OncleFredo).

En 1936 était inaugurée la superbe tribune East Stand de Highbury, petite merveille arts déco, qui avait alors coûté 130.000 livres sterling (via @goonerbeau).

L'infographie

Identification et analyse des stratégies d'équipes (cotestats.fr).

L'impact des entraîneurs sur leur équipe (cotestats.fr).

Contre Manchester City, Burnley n'a eu la balle que pendant treize minutes (via @colintrainor).

Les vidéos

Le spectacle pyrotechnique, sanctionné mais récupéré pour l'image du club…

Les arbitres ont eux aussi leur groupe de supporters, qui les suit sur des matches amateur.

Les gifs de célébrations de but de @bcfctweets surpassent tout ! pic.twitter.com/BnJoA4yN59 — Hat-Trick (@RealHatTrick) 25 octobre 2017

Pour savoir qui est Pini Zahavi et qui sont ses amis, les vidéos de Romain Molina sont la meilleure source d'information.

>>>Utilise la vidéo (2 fois !) pour vérifier l'action, le jeu s'arrête longuement, et l'arbitre prend finalement la mauvaise décision !! 2/2 pic.twitter.com/VgSydu9ihO — Sacha Dahan (@SachaDahan) 23 octobre 2017

À quoi sert Olivier Giroud? Réponse.

Le tir au but de la semaine.

Mamayooooooooo, akhirnya ada tendangan penalti yang jauh lebih cantik dibanding Tehnik penalti Panenka pic.twitter.com/GyhlzIxYXR — Komisi Wasit (@MafiaWasit) 22 octobre 2017

La devinette



Premier joueur noir de ma sélection, convaincu de rejoindre ce pays notamment pour des raisons religieuses, j'ai marqué neuf buts lors des qualifications pour un Mondial mais une seule fois dans la compétition. Ayant été à mon pic de carrière assez jeune, je fus régulièrement blessé à mon arrivée en Angleterre en 2006 et tomba progressivement dans l'anonymat.

La réponse de la dernière fois : Thomas Deruda.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Kingsley Coman (Kinks Lego Man).

La lucarne de la semaine

L'urne funéraire de carrière internationale la plus classe du monde.

[-> le Diaporama]

Les immanquables



La justice belge va-t-elle autoriser la TPO? (dhnet.be)

La grosse analyse tactique d'OM-PSG (chroniquestactiques.fr).

"Pour un football sans flashball" (vice.com/fr).

Entretien très fort avec l'ancien Bordelais Cédric Anselin, tombé dans la dépression (20minutes.fr).

Que ressent-on à ne suivre qu'un ou deux joueurs lors d'un match? (lemonde.fr)

Comment la LFP empêche le Red Star de jouer la Coupe de la Ligue à Bauer (collectifredstarbauer.wordpress.com)

Le Mondial débute dès maintenant sur Footballski avec une plongée en Ukraine.

Le problème de l'ambigüité du financement des stades (ecofoot.fr).

Encore une nouvelle improbable idée de la FIFA, sur les nationalités cette fois (reuters.com / en anglais).

Zoom sur l'année 1955 de l'équipe de France (chroniquesbleues.fr).

Deuxième épisode du podcast foot et musique de Serie A mon amour.

Analyse du jeu lyonnais sous les ordres de Bruno Génésio (ultimodiez.fr).

Lyon justement, une entité entre club et entreprise (leliberolyon.fr).

Pourriez-vous être arbitre assistant? Le test (thetimes.co.uk / en anglais).

L'affaire Aluko ébranle les instances dirigeantes en Angleterre (sport.francetvinfo.fr).

Le harcèlement sexuel reste un sujet tabou dans le sport (20minutes.fr).

La Belgique a trente mois pour construire un stade avant l'Euro 2020 (levif.be).

Les teasings



Le magazine de Lucarne Opposée arrive bientôt...

...Tout comme ce manuel à destination des supporters rennais...

...Et le dernier livre des Cahiers, dont voici un petit extrait.

Les tweets



Allez. On s’arrête là pour aujourd’hui mesdames et messieurs. pic.twitter.com/We5Dt6mbTq — Scipion (@Scipionista) 24 octobre 2017

Un point sur l’affaire Lazio qui secoue l’Italie ce matin ?? — Johann Crochet (@johanncrochet) 24 octobre 2017

L'image du grenier



Le 4 août 2012, le PSG dispute son dernier match amical de pré-saison au Parc des Princes, face au FC Barcelone – qui évolue dans son ignoble maillot pamplemousse et emporte aux tirs au but le "Trophée de Paris" (2-2 - 4-1). C'est la première apparition de Zlatan Ibrahimovic au Parc, buteur sur penalty, mais aussi la première titularisation d'Adrien Rabiot chez les seniors. Chantôme, Nenê, Hoarau, Jallet, Bodmer ou Luyindula joueront aussi face à Messi ce soir-là.

La bonne enseigne

Des nouvelles de l'idole du Stade rennais sur les routes belges. Visiblement tout va bien.





