Revue de stress #114

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

À la recherche des points forts du FC Metz.

Aidons @WhoScored à trouver un point fort au FC Metz face au PSG.

Making people laugh with Nolan Roux: Very Stronghttps://t.co/tiHzFYCsk6 pic.twitter.com/ithZFpJuSF — Rémi Belot (@RemiBelot) 7 septembre 2017

Si tu n'étais pas à la Ligue des Cahiers, tu as raté quelque chose.

Drôle de stratégie de communication digitale chez Canal (via @JeuneGuillou).

La vidéo

Les commentaires de la BBC sur le but de Michel Platini en demi-finale de l'Euro 1984.

1) Going *absolutely berserk* when Michel Platini put France into the final of Euro '84 pic.twitter.com/7HKZF0rYby — Adam Hurrey (@FootballCliches) 6 septembre 2017

Les infographies

Les clauses libératoires de l'effectif de Barcelone (sportune.fr).

Les transferts dans le foot professionnel français cet été est en hausse (via @bhelleu / cliquez dessus pour agrandir).

La devinette



Formé à Monaco mais n'ayant pas choisi la nationalité française, je ne suis pas passé loin de participer au Mondial 2010 malgré un niveau fluctuant. Jamais buteur lors de mes soixante-quinze matches de Ligue 1 et cent trente de Ligue 2, j’ai un BEP comptabilité mais n’ai pas toujours pensé à déclarer mes impôts, me rajoutant d’ailleurs deux enfants imaginaires à charge. Auteur de quelques matches de Ligue Europa au milieu des années 2000, mon équipe y a atteint les huitièmes de finale mais fut éliminée en ne jouant pas complètement sa chance.

La réponse de la dernière fois : Royston Drenthe.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Edinson Cavani (Eddy Mitchell sonne, Frank Gava nie).

La lucarne de la semaine

Incurie à l'OM, trente au PSG: le fossé se creuse.

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Comment Jules Rimet a créé le Red Star (sports.vice.com).

Critique de l'ouvrage "Le mystère Bielsa" (au-premier-poteau.fr).

Facebook attaque désormais le marché du sport (latribune.fr).

Les femmes iraniennes ne sont toujours pas les bienvenues dans les stades de foot (keyhani.blog.lemonde.fr).

Direction Saransk, 64e ville la plus peuplée de Russie et qui accueillera le Mondial (liberation.fr).

N'ayant pas le temps de construire un grand stade d'ici l'Euro 2020, la Belgique pourrait se rabattre sur… Lille (dhnet.be).

Le nouveau patron de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme veut renouer le lien avec les supporters (20minutes.fr).

Quels scénarios possible pour l'équipe de France? (chroniquesbleues.fr)

Les espoirs entrent de leur côté dans une nouvelle ère (lemonde.fr).

Analyse étayée et critique du fair-play financier (onclefredo.wordpress.com).

beIN Sports prépare sa vie sans les droits des coupes européennes (lemonde.fr), tandis que l'Équipe progresse grâce aux diffusions en direct (challenges.fr).

Corinne Diacre, pionnière qui a su s'imposer dans le football masculin (20minutes.fr).

Lettre d'excuse à Sergio Darder (leliberolyon.fr).

Supporters Direct organise cette semaine plusieurs débats afin de réformer le football anglais (wsc.co.uk / en anglais).

Élodie Thomis prend sa retraite internationale, l'occasion de relire cette longue interview (leliberolyon.fr).

"Le PSG va-t-il faire exploser l’économie du foot?" (alternatives-economiques.fr)

Les banderoles de soutien à Luzenac, ça n'est pas toléré (20minutes.fr).

Analyse tactique très détaillée de France-Luxembourg (chroniquestactiques.fr).

Plongée dans le street-art footballistique à Belgrade (calvertjournal.org / en anglais).

Interview de Pierre Rondeau, économiste du sport (la-croix.com).

L'art

Stall(s) of fame est une installation de l'artiste zimbabwéen Gareth Nyandoro, visible encore quelques jours au Palais de Tokyo à Paris. Si la forme s'inspire des boîtes des bouquinistes en bord de Seine, le sujet principal en est une galerie de grands footballeurs africains – Weah, Drogba, Milla, Eto'o, Kuffour… – figurés par leurs maillots. Ceux-ci sont présentés comme à l'étal d'un marchand de rue: une manière de réinterpréter l'omniprésence des maillots de football dans les rues africaines et l'importance de la culture populaire qu'ils représentent. Sans négliger un travail plastique sur le dessin, les couleurs et la matière (le papier)…

Stall(s) of fame, de Gareth Nyandoro, Palais de Tokyo, Paris, jusqu'au 10 septembre.

Le JMA-tweet



Le tweet à dérouler



#SMC Banter Era (1971 - ...), parce qu'on voit de bonnes choses au @SMCaen !

???????????????? — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) 1 septembre 2017

Les faux faux-jumeaux

Une seule lettre de différence, et un air de famille dans la farouchitude du regard.

L'image du grenier



Il y a dix ans, Guy Carlier effectuait ses débuts de chroniqueur dans une des pires émissions de football de tous les temps, France 2 Foot, aux côtés de Denis Balbir et Philippe Lucas. Une décennie plus tard, le souvenir s'en est estompé et l'humoriste fait son retour avec une chronique dans l'émission L'Équipe d'Estelle. Toujours aussi mièvre, triste et moralisateur.

La bonne enseigne



Marseille, à la Pointe Rouge





Crédits. La lucarne est de vertigo, le rébus de Pascal Amateur et la bonne enseigne de Ba Zenga.