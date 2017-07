Revue de stress #113

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Elle est beaucoup trop offensive votre composition, Monsieur.

This Dutch fan has the craziest Oranje football tattoo ever ???????????????????????? pic.twitter.com/oSwTvo2qWX — 101 Great Goals (@101greatgoals) 3 juillet 2017

Près de quarante ans après la Coupe du monde 78 en Argentine, une étonnante enquête du Guardian (en anglais) révèle que les bandes noires à la base des poteaux étaient un hommage aux disparus de la dictature.

La vidéo

Souvenir de Louis Nicollin, après la demi-finale de Coupe de France 1990 à Geoffroy-Guichard.

L'une des images les plus marquantes de Louis #Nicollin eut lieu à Geoffroy-Guichard, un funeste soir de demi-finale de Coupe de France 1990 pic.twitter.com/yVlFAn7eXc — Mémoires de l'ASSE (@ASSEmemories) 29 juin 2017

Les nfographies

Il n'y a jamais eu autant de sport à la télévision (lesechos.fr).

Petite info : Nous nous sommes procurés le classement des centres de formation pour la saison 2016-2017. A lire et à diffuser. pic.twitter.com/QUspVCD8eh — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) 5 juillet 2017

Comment anticiper les performances futures d'un joueur? (cotestats.fr)

La devinette



Révélé par un Euro espoirs que je remporte et dont je suis élu meilleur joueur, je signe dans la foulée dans un grand club européen. Je ne réussis pas à m'y imposer et vagabonde en prêts, puis écume une série de clubs de moins en moins prestigieux, voire exotiques. Durant ce périple, sans passer par la France, j'ai côtoyé David Trezeguet, Olivier Thomert, Louis Saha, Pape Diakhaté ou Ishak Belfodil. Je prends ma retraite à l'âge de seulement trente ans, pour me consacrer à mon autre passion...

La réponse de la dernière fois : Pascal Camadini.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : John Carew (John K roux).

La lucarne de la semaine

"Pousse-toi un peu chéri, y a Mats Hummels qui arrive."

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Tout sauf filmer des tribunes vides! (sofoot.com)

Enquête sur un geste de résistance à la junte militaire passé inaperçu lors du Mondial 1978 (theguardian.com).

Strasbourg peut battre le record d'abonnements pour un club promu (20minutes.fr).

Même la musique n'exorcisera pas ce match face à l'Allemagne en 1982 (footichiste.wordpress.com).

La gestion des commotions cérébrales dans le sport est encore largement perfectible (lemonde.fr).

Souvenir: France-Italie 2000 et cette volée de David en prolongation (chroniquesbleues.fr).

L'Euro 2016 vient de coûter une condamnation à la Mairie de Paris (lefigaro.fr).

Les play-off en Ligue 2 n'apportent pas grand-chose de positif (ecosport.blog.lemonde.fr).

"Et si on interdisait les prêts?" (eurosport.fr)

Hommage à Loulou Nicollin de horsjeu.net et Libération.

Casting prestigieux pour The Leftbehinds, la série sur les dernières recrues parisiennes (footballbiopics.tumblr.fr).

Le salary cap dans le football, est-ce vraiment possible?

Le rendez-vous



Jusqu'à dimanche a lieu à Gand l'European Football Fans Congress 2017. Voici le programme.

Le communiqué



Comme leur voisin rhodanien, les Verts ont eux aussi décidé de se mettre aux communiqués sur leur site officiel.

Le tweet



Le thread de mes sosies préférés, je vous laisse trouver de qui il s'agit à chaque fois. pic.twitter.com/UdSdaTrH2U — Gohan Riesling (@thelightcarrier) 4 juillet 2017

L'image du grenier



On ne voudrait pas porter la poisse à Alexandre Lacazette, mais avant Olivier Giroud, Arsenal avait misé en 2010 sur Marouane Chamakh. Avec les Gunners, il marquera 8 buts en 40 rencontres de championnat sur trois saisons.

La bonne enseigne



Henri Bedimo s'est récemment déclaré enclin à rester à Marseille. On se gardera donc d'interpréter la présence de ce véhicule dans les rues de Bruxelles: s'il se dit "happy in [his] office", il faut le croire.





Crédits. La lucarne est de vertigo, le rébus et la devinette de McManaman et la bonne enseigne de @potillon123.