Revue de stress #112

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

En cette année 1959, Jayne Mansfield met du monde au balcon de White Hart Lane, nous raconte le footichiste.

Le même goût de la pose un peu incongrue, un certain vide dans le regard…

Comment arrêter Maradona? (goaldentimes.org)

Du côté des supporters marseillais, après la petite blague de Jacques-Henri Eyraud, on a eu des idées de tisanes pour chaque club.

L'infographie

L'évolution du salaire de Lionel Messi et son palmarès (Gazzetta dello Sport).

Quels sont les types de corners utilisés par championnat et une stratégie marche-t-elle mieux qu'une autre? (cotestats.fr)

La devinette



Fils d'un ancien joueur professionnel, je suis formé et débute ma carrière dans le même club, celui de ma ville natale. Si j'y retourne deux fois un peu plus tard dans ma carrière, c'est notamment aux côtés de Peguy Luyindula et Danijel Ljuboja que j'écris la plus belle ligne de mon palmarès. De retour chez moi, j'endosse désormais épisodiquement le rôle de consultant dans les médiaux locaux.

La réponse de la dernière fois : Jean Beauséjour.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Olivier Kapo (Olivier Minne sur un capot).

La lucarne de la semaine

"La France est en retard au niveau européen, il faut s'affranchir

des carcans archaïques et libérer les énergies pour...

- M. Aulas, vous avez pris mon discours par erreur.

- Je vous assure que c'est le mien, M. Macron."

Les immanquables



Encore une magnifique idée de la LFP, qui prend le problème à l'envers (lequipe.fr).

Six personnes ont été inculpées dans le drame du stade d’Hillsborough (lemonde.fr).

Publier le rapport Garcia est un moyen pour la FIFA de soigner son image (lemonde.fr). Même si Bild lui a indirectement un peu forcé la main (letemps.ch).

Un ancien joueur du centre de formation de l'OL veut réaliser un documentaire sur la saison des Red Storm de St John’s (leliberolyon.fr).

Les Football Leaks continuent d'avoir des répercussion (lemonde.fr).

Au niveau des droits télés, personne ne rivalise avec la Premier League (coulissesdufootbusiness.com).

Le dopage présumé de l'équipe russe risque d'être très compliqué à étayer (lemonde.fr).

Mais le sujet reste plus que jamais tabou dans le milieu du foot (letemps.ch).

L'émission spéciale JO 2024 sur le service public a de quoi interroger (liberation.fr). Être contre les Jeux, c'est de toute façon être inaudible (lemonde.fr). Et pourtant, ils existent (20minutes.fr).

À l'été 1978, l'Argentine, alors en pleine dictature, remportait sa première Coupe du monde (lucarne-opposee.fr).

Interview de Mickael Grall, auteur de Ventre Mou (gerardciefi.wixsite.com).

L'Euro est terminé, les nouvelles enceintes perdent de l'argent (lagazettedescommunes.com).

"Mais où est l’esprit à la nantaise?" (au-premier-poteau.fr)

En Espagne aussi, il faudra payer pour voir la Ligue des champions (mediasportif.fr).

Comment l’entraîneur des U21 anglais utilise le Subbuteo à la mi-temps (fourfourtwo.com / en anglais).

Les joueurs de l'équipe chinoise U20 devraient se frotter à ceux de... D4 allemande (lexpress.fr).

Les tweets



Que vont faire tout les sbires à la botte du Qatar?Tous champions du monde lorsqu'il s'agit de prôner des valeurs????.#esclavage #corruption https://t.co/qSNxnnCkn4 — Abdes Ouaddou (@AbdesOuaddou) 28 juin 2017

Le moment choisi par les gougnafiers de la LFP pour modifier l'emplacement des caméras afin qu'on voit moins le jeu. Génies. https://t.co/QK2g8cNQYi — Dominique Rousseau (@DomRousseauBlog) 28 juin 2017

L'image du grenier



"Il y avait Beckham, maintenant il y a Maradona. Moi, j’aime bien respecter les paroles. Ce jeune homme, enfin son impresario, nous a contactés. Eh bien, on donne suite, c’est tout!" En mars 2013, Louis Nicollin commente ainsi la révélation de contacts entre le MHSC et l'agent du "jeune homme" – agent qui évoque 75% de chances pour que son protégé succède à René Girard. L'affaire ne se fera pas. Loulou explique: "Vous voulez que je vous dise, j'en ai plein le c.... C'est impossible de discuter avec un manager. Il en a sept, et maintenant un huitième, depuis hier matin". Jean Fernandez, Rolland Courbis, Pascal Baills et Bruno Martini, Frédéric Hantz et Jean-Louis Gasset se sont ensuite succédés sur le banc montpelliérain. Moins glamour.

La bonne enseigne



Le Kangoo de José Saez était déjà connu, mais on ignorait qu'il possède aussi une camionnette et une petite affaire de déménagement en Espagne.





Crédits. La lucarne est de Milan de solitude, le rébus de Varane de Komodo et la bonne enseigne de Tyloulou.