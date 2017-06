Revue de stress #111

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

L'équipe-type des joueurs de Ligue 1 désormais libres (via @XaviMcBeal).

Les candidats officiels aux législatives n'ont pas inspiré ce supporter corse (via @anarchommintern).

Vous prendez bien une petite sucette Kevin Keegan... (via @FootballMuseum)

Quels pourraient être les logos et maillots d’une Super League européenne franchisée?

Les vidéos

Le projet d’agrandissement du stade du 1. FC Union Berlin fait la part belle aux places debout.

Il y a un an, Will Grigg était en feu.

Un peu d'agit'prop.

L'infographie

Zoom sur les milieux des trois premières divisions françaises, leurs qualités et ce qu'ils apportent (labandeabonal.fr).

La devinette



Vainqueur d'un seule coupe nationale en club mais de deux trophées internationaux, je suis le seul joueur de mon pays à avoir marqué lors de deux Mondiaux consécutifs alors que je ne compte pourtant même pas dix buts internationaux. Avant d'enrichir mon palmarès avec une nation que mon nom rend difficile à deviner, j'avais été suspendu pendant quelques temps par ma Fédération.

La réponse de la dernière fois : on n'en sait rien – mais José Saez a été suggéré.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Memphis Depay (même fiche de paye).

La lucarne de la semaine

"J'espère être le Liszt des vingt-trois."

[-> le Diaporama]

Les immanquables



En 2001, Mario Jardel devait signer à Marseille mais l'affaire ne s'est jamais conclue (20minutes.fr).

Qui dit phase de test de l'arbitrage vidéo dit phase d'autocongratulation de la FIFA (fifa.com / en anglais).

L'oeil du tigre du 18 juin avait pour thème "l’histoire des premiers noirs dans le sport français" (franceinter.fr).

Qui sont les meilleurs créateurs en Ligue 1 et quelles sont leurs statistiques? (chroniquestactiques.fr)

Retranscription d'une interview d'Ángel Cappa, entraîneur argentin et théoricien du beau jeu (onclefredo.wordpress.com).

Récit du procès d’un allumeur de fumigènes du Roazhon Celtic Kop (epris-de-justice.info).

Les clients de Jorge Mendes sont scrutés de près par la justice (AFP).

Dans l'affaire du transfert de Paul Pogba, Manchester est blanchi, pas la Juventus (20minutes.fr).

Et pendant ce temps, Angel Di Maria a vu sa peine d'un an de prison convertie en une grosse amende (calciomercato.com).

Des joueuses vont grimper le Kilimandjaro et disputer un match pour promouvoir le foot au féminin (les-sportives-mag.fr).

Analyse du travail d'Oscar Garcia, nouveau coach stéphanois, au RB Salzbourg (footballski.fr).

La Juventus embauche un docteur bien connu, au passé sulfureux (lequipe.fr).

La chaotique (et pas très glorieuse) histoire du stade de Saint-Pétersbourg (francetvinfo.fr).

Les tweets



Var=taking away the emotion in a game. As a player and as fan. Emotions in sports are vital!!! https://t.co/JtMQkTitCE