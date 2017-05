Revue de stress #104

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Bienvenue dans un monde parallèle où les fakes sont réels.

Les vidéos





José Mourinho et Pep Guardiola sur les bancs, cela n'empêche pas le jeu d'être parfois d'une esthétique aléatoire.

"Best league in the world" they said pic.twitter.com/VyeCsotCen — JMichael (@m1897) 27 avril 2017

Les infographies

Le résultat d'un match tient souvent au taux de conversion, l'ASM peut le confirmer (via @tiki_taka_co).

Le classement des plus riches est étroitement corrélé à celui des championnats (lequipe.fr).

La devinette

Une seule sélection et beaucoup de blessures au compteur, je n'ai jamais quitté mon pays natal même si j'ai passé pas mal de temps sur une île. Retraité assez jeune, j'ai marqué en Ligue des champions et en Coupe intertoto et suis désormais dans le football féminin.

La réponse de la dernière fois : Ion Andoni Goikoetxea.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Toni Kroos (Tuniques roses).

La lucarne de la semaine

C'est une première: un footballeur pénètre un mannequin grâce à sa tête.

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Quitter le terrain quand on est victime d'insultes racistes est passible de sanctions (lemonde.fr).

Interdits de déplacement au Vélodrome, les Niçois font un recours judiciaire (20minutes.fr).

Les sportifs appellent à voter Emmanuel Macron (20minutes.fr).

Monaco et Lyon donnent un bon coup de pouce à l'indice UEFA de la France (lemonde.fr).

Pourquoi le Vélodrome est si cher et semble ne rapporter à personne (footballclubdemarseille.fr).

Grand entretien avec Quentin Hequet, analyste vidéo à Sochaux (labandeabonal.fr).

Un nouveau format va être testé pour les séances de tirs au but (uefa.com).

La voilà: la dernière édition du Fraude Book (leliberolyon.fr).

En Australie, des buts et une polémique concernant l'arbitrage vidéo (lucarne-opposee.fr).

Immersion à Nice, où la méthode Lucien Favre fait l'unanimité (24heures.ch).

En finale de Ligue des champions, la police utilisera la reconnaissance faciale sur les supporters (motherboard.vice.com / en anglais).

"Les curieuses réformes du football français" (ecosport.blog.lemonde.fr).

L'événement culturel



La Médiathèque de Betton (35) organise en ce moment l'événement "La tête et les jambes". Le 16 mai à 20h30, Christian Gourcuff y parlera du jeu.

Les tweets



Signalons que Paris a 80 points, un club fantastique devant lui, un club bluffant derrière et je vais chialer parce que c'est bientôt fini. — Eddy Fleck (@eddy_fleck) 30 avril 2017

L'image du grenier



Mai 2004. Dans quelques jours, Frédéric Déhu va disputer une très pénible finale de la Coupe de France, durant laquelle les supporters parisiens vont le siffler à chaque ballon touché. Les bruits viennent en effet de se répandre qu'il s'apprête à signer à l'Olympique de Marseille. Son désarroi lui donne en tout cas l'occasion d'une très réussie imitation de C-3PO.

La bonne enseigne



Pas ingrats, les Brésiliens célèbrent les héros ayant participé à la grandeur de leur sélection nationale en les accueillant à Rio de Janeiro.

Crédits. La lucarne est de Mama, Rama & Papa Yade, le rébus de Varane de Komodo et la bonne enseigne de cachaco.