Revue de stress #103

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Une scène de la série The Americans (saison 5), à la frontière yougoslave. Visiblement, les scénaristes ont fait quelques recherches, mais on ne saurait affirmer si ce match a réellement existé, au milieu des années 80.

Dans les années 60, les textes de France Football étaient longs et les notes du match étaient figurées par un petit personnage (via @Danishos).

Les réformes du football français sont visiblement menées par Pierre la Police (via @les3points).

La Brigade Loire installée en tribune Borrelli a un message (via @marionette014).

La LFP et sa vision stratégique, assez éloignée du terrain (via @sscnapoli2016).

On ne t'a pas oublié, Mexicoq, mascotte des Bleus, ici en 1987 (via @PierreGodon).

Si les buts marquants du foot étaient publiés sur des sites de vidéos porno, voici à quoi ressembleraient leurs titres (11freunde.de).

Le gif

C'était un 21 avril, et le traumatisme de cette image est toujours présent. Plus jamais. pic.twitter.com/gOwqOj81d8 — Blaah (@CamelusBlaah) 22 avril 2017

La devinette

Titré autant de fois en championnat que je compte de buts en sélection, j'ai disputé une Coupe du monde, une finale de C1 et porte un nom bien connu des Argentins. Finaliste d'un Mondial U20, j'y côtoyais un entraîneur qui a quitté son poste une semaine avant d'affronter Monaco cette saison.

La réponse de la dernière fois : Florin Raducioiu.

Le rébus à peu près





La réponse de la dernière fois : Xabi Alonso (Chat bi-hâle-onze o).

La lucarne de la semaine

"T'es sponsorisé par La Poste et tu viens

m'emmerder pour un tacle en retard?"

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Arbitrage vidéo en approche, tant pis pour le manque de tests en conditions réelles (20minutes.fr).

Dans la même veine d'expérimentations scabreuses, la Copa América veut inviter des équipes européennes (20minutes.fr).

Enquête du fisc britannique sur le football au Royaume-Uni et en France (lemonde.fr). Et Marseille serait impliqué (standard.co.uk / en anglais).

Sa survie, le RC Lens la doit aussi à Arsenal (france3-regions.francetvinfo.fr).

Une caméra à l'angle pourri, une innovation dont on aurait pu se passer (leliberolyon.fr).

Bienvenue dans la zone enfant du stade du FC Sankt Pauli (nytimes.com / en anglais).

Quelle corrélation faire entre le profil d'une équipe et ses résultats? (lequipe.fr)

L’élection de Trump a encouragé la création de groupes Ultras antifascistes en MLS (sports.yahoo.com / en anglais).

Interview de Philippe Rodier, auteur de L'entraîneur idéal (sofoot.com).

Le combat de Luzenac continue (lemonde.fr).

On l'a rapidement évoqué plus haut: la LFP a des idées étranges pour révolutionner le foot français (rmcsport.bfmtv.com).

Le retour du foot à Gerland? (leliberolyon.fr)

Enquête autour de l'attribution des Mondiaux russes et qataris (lemonde.fr).

Paradis fiscaux dans la chaîne de propriété du LOSC (liberation.fr) mais aussi de l'AC Milan (calcioefinanza.it / en italien).

La Hongrie a brillé à l'Euro, mais quel est l'après pour les joueurs qui composaient l'équipe? (footballski.fr)

Méthodes d'agents: l'exemple d'un jeune Valenciennois (france3-regions.francetvinfo.fr).

Les tweets



Je ne dis pas que Macron gère mal l'entre deux tours. Je dis juste que le PSG avait mieux préparé son match retour à Barcelone. — Julien Thomas (@Aede) 26 avril 2017

Hey @LFPfr ! Si tu cherches un truc révolutionnaire pour dynamiser ta Ligue 1. Laisse les supporters et les ultras aller au stade — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) 25 avril 2017

Les articles de la cave

Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, chacun a pu constater la différence des réactions à la présence de Marine Le Pen au second tour avec celles ayant suivi la même performance réussie par son père il y a quinze ans. Le 22 avril 2002, nous avions publié un texte exprimant nos sentiments et, quelques jours plus tard, un autre déplorant le mutisme de la presse sportive et l'appel de plusieurs Bleus champions du monde 1998 (Christophe Dugarry avait pour sa part prôné… l'abstention). Tout a changé, rien n'a changé?

L'image du grenier



Nicolas Anelka aurait voté Poutou, a-t-il déclaré. Du moins s'il votait. En septembre 2010, ce grand révolté (notamment contre l'impôt) protestait de sa suspension de 18 matches en équipe de France, après ses insultes de Knysna, en se figurant menotté. Trois ans et demi plus tard, c'est de cinq matches qu'il écopera, cette fois de la part de la fédération anglaise, pour avoir célébré un but par une quenelle.

La bonne enseigne



Difficile fin de carrière pour l'ancien Ballon d'Or, dont la reconversion en Amérique du Sud n'a visiblement pas très bien fonctionné.

Crédits. La lucarne est de Mama, Rama & Papa Yade, le rébus de Pascal Amateur et la bonne enseigne de Troglodyt.