Revue de stress #100

Les images



Des pochettes de disque pour des footballeurs (paladarnegro.net / en espagnol).

Reportage dessiné à Oyonnax, la ville coupée en deux – entre football et rugby (info.arte.tv).

Canal + sévit! (via @mianatmaxime)

On a retrouvé le podium de la finale du Mondial 2006, mis au rebut à proximité du Stade olympique de Berlin. (whoateallthepies.tv / en anglais).

On progresse beaucoup en matière de comportement avec les arbitres.

Ayresome Park version Lego (via @brickstand).

Les opposants à Wenger se sont offert une campagne sur des camions publicitaires.

Les vidéos



Immersion chez les Girondins.

Drôle de réappropriation footballistique dans le meeting marseillais d'Emmanuel Macron.

Les infographies





Joueur professionnel, une situation qui n'empêche pas la précarité (AFP).

Les Monégasques survolent le classement du ratio but/minutes en Ligue 1 cette saison (via @JulienMomont).

Hugo Lloris vient d'égaler les 87 sélections de Fabien Barthez. L'occasion pour Chroniques bleues de passer aux deux gardiens un test comparatif: buts encaissés, invincibilités, victoires, phases finales, penalties, etc.

C'est en Suisse qu'on marque le plus en Europe, cette saison (CIES).

La devinette



Si j'ai moins de sélections que Nahuel Guzman, je marque bien plus souvent que lui. Avec Lionel Messi, je partage une ville, un club et l'amour des tatouages mais la rumeur dit que c'est lui qui empêche ma carrière internationale de décoller. En tout cas, j'ai déjà écrit mon autobiographie.

La réponse de la dernière fois : Damian Macaluso.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Lukas Pokorny.

La lucarne de la semaine

Benzema Vidéos, c'est désormais aussi des snuff-movies

impliquant des poupées et des papiers peints atroces.

Les immanquables





La Horda Frénétik est toujours en conflit avec la direction du FC Metz (sofoot.com).

Michel Kollar est devenu le gardien officiel de la mémoire du PSG (archimag.com).

Le Collectif Ultras Paris condamne les dégradations à Lyon (leparisien.fr).

Le stade Pierre-Mauroy et la Métropole lilloise au coeur d'une enquête judiciaire (lesechos.fr).

Nicolas Seube, vu par ses fans caennais (francebleu.fr).

SFR veut les droits de la Ligue des champions mais la résistance s'organise (lemonde.fr).

"Monaco peut-elle être une grande équipe sans rien gagner?" (lemonde.fr)

Réflexions sur l'erreur d'arbitrage dans le football (letemps.ch) et "l'alt truth" et "atl emotion" de l'arbitrage vidéo (footballophile.wordpress.com).

Quel est l'héritage laissé par Depé, le célèbre supporter olympien disparu en 2000? (sports.vice.com/fr)

Les tribunes sont un révélateur sociologique (au-premier-poteau.fr).

Dans un monde parallèle, Jean-Michel Aulas est à la tête du LOU et attaque l'OL (leliberolyon.fr).

Le lol-révélateur

La perspective de l'arrivée de la vidéo n'effraie pas l'audace des réalisateurs italiens (via @calciomercatoit). D'ailleurs, tant qu'on cause des hors-jeux... (canal-supporters.com).

Les tweets







L'image du grenier



Juin 2011. Marvin Martin (23 ans) vient d'avoir le malheur d'inscrire un doublé pour sa première sélection en équipe de France, après son entrée en jeu à la 76e minute de Ukraine-France (amical). On se souvient de l'emballement qui avait suivi – un peu moins que ce jour-là, Younès Kaboul avait lui aussi marqué pour sa première cape. Au coup d'envoi, outre le défenseur de Tottenham, on comptait cinq joueurs à moins de 5 sélections: Sakho, Cabaye, Matuidi, Gameiro et Ménez. Presque tous peuvent confirmer que les destins des joueurs sont capricieux – surtout quand il s'agit des Bleus.

La bonne enseigne





En route pour le Camp Nou, qu'on devine en arrière-plan, Raymond s'est visiblement réconcilié avec les bus.

