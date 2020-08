Revoir Guadalajara

Faut-il seulement revenir sur France-Brésil 1986, match parmi les plus connus de l'histoire, systématiquement classé parmi les "meilleurs" de celle-ci, parfois considéré comme "le match du siècle" (Pelé), et qui a fait l'objet de maintes exégèses? Peut-être, oui, parce qu'on ne peut pas l'épuiser.

C'est d'abord un match qui se raconte par ses nombreuses péripéties : la limpidité du but de Careca, la précoce permutation qui envoie Amoros à droite et remet Fernandez au milieun le penalty de Zico arrêté par Bats (74e), les deux montants brésiliens (32e et 70e), la faute grossière, non sanctionnée, de Roberto Carlos sur Bellone (115e), le tir au but manqué de Platini, les rebonds sur celui de Bellone, la conclusion de Luis Fernandez…

Au-delà, Guadalajara est devenu une signature, le lieu et le moment de tout une époque. Il y a le match dans le mythe, que l'on peut revoir, et le mythe dans le match, un peu plus difficile à appréhender. Une participation à un épisode du podcast "Soyez sympa, rejouez" m'a donné l'occasion de revisiter ce 21 juin 1986. (…)

