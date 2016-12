Retour sur la finale de MLS

Derrière ce titre informatif au possible se trouve une vidéo des temps forts de la finale du championnat nord-américain entre Seattle et Toronto. Avec, au bout du suspense, la victoire des Sounders aux tirs au but.



Les joueurs de Football Manager ont tous connu ces rencontres terminées avec des dizaines de tirs infructueux et perdues sur la seule action adverse. Désormais, Toronto aussi. Les Canadiens, emmenés par le duo Giovinco-Altidore devant, et qui ont fait entrer Benoît Cheyrou peu avant la prolongation, ont ainsi pilonné le but de Stefan Frei, leur ancien gardien. En vain. Et s'ils n'ont pas concédé de buts en 120 minutes, ce qui devait arriver n'a pas manqué: après un tir au but magnifique du classieux Nicolas Lodeiro pour maintenir Seattle en vie, un raté de Morrow a permis à Torres d'offrir le titre aux siens. Pas sûr cependant que ces play-off bien longs et terminés par la victoire d'une équipe qui avait garé le bus ait fait une super pub à la MLS...