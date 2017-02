Refus de jeu au Vietnam

On peut ne pas être d'accord avec une décision arbitrale, mais mieux vaut jouer le jeu jusqu'au bout, sans quoi on risque de grosses sanctions. Un club l'a appris à ses dépens.



La longue vidéo ci-dessous couvre tous les événements. Ce penalty assez improbable sifflé pour Ho Chih Minh, qui aurait apparemment bénéficié de deux décisions étranges un peu plus tôt, la protestation verbale des joueurs de Long Na puis le mannequin challenge géant qui s'en est suivi. De 2-2, le match est alors passé à 5-2. Et le gardien de Long Na, qui a notamment improvisé une petite roulade dans un face-à-face et tourné le dos sur le penalty, avant de carrément partir de son but, a par la suite été suspendu deux ans, tout comme l'un de ses partenaires. Le coach a de son côté pris trois ans. Cela fait cher le penalty...