Polémique sur le genre : le VAR ou la VAR ?

Évidemment, c’est la plus futile des controverses que suscite l’arbitrage vidéo. Elle n’aura pas lieu en Premier League, où il s’applique tout juste et déchaîne colère et incompréhension (bienvenue au club) : le terme VAR est un acronyme anglais pour Video assistant referee, et les substantifs n’ont pas de genre dans cette langue.

Car en France, ou plutôt en français, la confusion règne quant à l’usage : faut-il dire le VAR ou la VAR ? Chacun fait sa propre cuisine, parfois rappelé à l’ordre par les partisans de l’un ou l’autre article défini. Alors comment trancher, et faut-il même trancher ? (…)

LIRE L'ARTICLE