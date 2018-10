Pluie mexicaine

Quand le ballon ne roule plus tant la pluie tombe, on a tendance à arrêter les rencontres. Pas dans le match entre Monterrey et Tijuana. Ainsi, pour marquer le troisième but d'une victoire 3-0, Monterrey a dû mener une contre-attaque de manière inventive, en adaptant les passes et les courses. C'est finalement Jesus Gallardo qui, profitant de la sortie hasardeuse (mais on le pardonne volontiers) du portier adverse, pousse le ballon au fond.