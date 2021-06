Paris sportifs : un match perdu d’avance

Une Balle dans le pied – Dopés par la crise et une communication agressive, les paris sportifs poursuivent leur croissance malgré les dégâts sanitaires et sociaux qu'ils provoquent.

En début de mois, l'AS Saint-Étienne a présenté son nouveau sponsor maillot principal pour la saison prochaine, Zebet, opérateur de paris sportifs qui était déjà son partenaire. Les Verts rejoignent le Montpellier Hérault dans la catégorie des clubs de Ligue 1 présentant un bookmaker sur la face avant de leur tunique. L'information n'a pas suscité beaucoup d'émoi.

Peut-être parce que les sociétés de paris sportifs saturent déjà l'espace médiatique du football : publicités en haute rotation à l'occasion des matches et des émissions, parrainage de ces dernières, partenariats avec des journalistes sportifs et des influenceurs, activité intensive sur les réseaux sociaux, développement de « médias de marque », etc. Elles sont partout, et cette industrie déjà florissante a même bénéficié de la crise.

En 2020, malgré l'interruption des compétitions, le marché a en effet encore progressé, atteignant un record de 5,4 milliards de mises et 4,5 millions de comptes joueurs actifs – dont un million de nouveaux (+30 %). À la rentrée, la reprise des compétitions puis le deuxième confinement ont suscité un pic sans précédent, confirmant une croissance ininterrompue depuis la libéralisation de 2010. (…)

