Nahuel Guzman, le Higuita argentin

On vous avait relayé ses exploits dans la séance de tirs au but offrant le titre national à son club. Le portier des Tigres est aussi connu pour ses sorties peu académiques, quelque part entre René Higuita, Manuel Neuer et le "goal volant" des cours de récréation. Avec de belles anticipations et quelques choix beaucoup plus audacieux qu'intelligents, heureusement non-sanctionnés.