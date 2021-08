Messi au PSG, entre fascination et écœurement

La "fenêtre des transferts" de l’été 2021 restera comme celle que le PSG aura allègrement défoncée. Une fenêtre d’opportunité ouverte par la crise qui fragilise les clubs les plus riches, par l’assouplissement du fair-play financier de l’UEFA, et par la position politique avantageuse conquise par le Qatar depuis le fiasco de la Super Ligue.

Les dirigeants parisiens renouent ainsi avec la tactique du passage en force déjà mise en œuvre en 2017 avec les transferts de Kylian Mbappé et Neymar Jr. L’opération a quelque chose d’un bras d’honneur adressé à l’Europe du football ("Rattrape-moi si tu peux") et suscite un mélange de fascination et d’écœurement.

La frénésie médiatique, en France et au-delà, atteste le succès de l’opération, du moins sur l’un des volets de la stratégie du Qatar autour du PSG : l’obtention de visibilité et de notoriété au profit de l’émirat. Quitte à faire apparaître, plus que jamais, le club comme un instrument de sa diplomatie, et à achever sa transformation en " franchise sportive internationale". (…)

