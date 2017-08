Ligue des Cahiers : Du neuf avec des vieux

Le feuilleton de l'été, le vrai, ne concernait ni les futures destinations de Neymar ou Mbappé ni les pérégrinations d’Ingrid Chauvin sur TF1, non, la question sur toutes les lèvres, surtout celles de Dino Dini, était "Mais qui va donc participer à la Ligue des Cahiers?”. Et après moult revirements, trahisons, forfaits et autres retours à la maison, ce sont finalement douze équipes qui prétendront à la succession du GrEAT. Pas de révolution donc, mais du sang neuf malgré tout avec une “nouvelle” venue (et même deux en comptant l’improbable fusion du Grand sud qui n’a pas frappé que les administrations).

Le tirage au sort

Le tirage au sort 2016 avait été réalisé par des sourds, celui de 2017 l’a donc logiquement été en aveugle.

Après huit ans d’attente, ça y est, le dernier match entre équipes “historiques” va enfin avoir lieu quand Le Ouest du Monde et les Joga Benito (ex Cédéfistes fucking (ex MILF (ex DDLT))) s’affronteront.

La formule

On ne change pas une équipe qui ne gagne pas et la formule de l'an passé est donc reconduite: deux poules de six où tout le monde se rencontre puis, deux par deux, les équipes se qualifient pour les matchs de classement en croisant avec l'autre poule.

Les matches de poule

Les équipes

Grand Est All Tares

Les forfaits de tktcouscous (diablement efficace balle au pied) et Kara Bourré (portebonheur inutile sur le terrain mais victorieux à la fin) auront-ils raison des ambitions de doublé du tenant du titre? Ou renforceront-ils un groupe déjà pénible à bouger autour de son maître à jouer busard?

L'effectif: Backhim (c), 20-Rémy, Autant en emporte l Owen, busart CatJ, Cris CoOL, Gone à Lyon, jedaaii, le petit prince, Niang, ni Demont, Packt like Zinedine in RM box, Save Our Sport, Sidney le grand Govou.

L'Essaim Hurleur

Finaliste malheureux l'an passé après avoir fait troisième en 2015, l'Essaim veut continuer sa progression et, tel le Brésil 2002, devenir la première équipe à remporter quatre fois l’épreuve. Au pire (pour eux), ils s’inspirent du Brésil 2014 et se prennent une volée en demi-finale pour finir quatrième. Comme ça, ils se consoleront en complétant leur collection de places 1 à 5.

L'effectif: Jeanroucas (c), casartelli, Charles Bodmer, kebou, La baie des champs, Marius T, Omnale, Philou Vercruysse, Ratzoire, Troglodyt, webpea, Westham, Zubar t'abat.

Olympique Aliénés

Autres squatteurs de podiums récents, les Aliénés viennent d’enchaîner une victoire en 2015 avec une troisième place en 2016. Le problème pour eux, c’est que la dernière fois qu’ils ont réalisé de telles performances, ils ont terminé douzièmes la fois d’après. Est-ce que l'effet damirez évitera à l’histoire de se répéter?

L'effectif: damirez (c), AWOL, Bourrinos, Cissé rond c'est Bakari, Ethique Estac, Eviv Bulgroz, Fei Lung, GovouTheNight, Jay-jay Tolosa, Steve and Gérard, ThomasDeruda28, Wonderbra.

Le Ouest du Monde

Revenu au (pied du) sommet après des années de vaches rousses, blanches et noires, certes, mais maigres avant tout, Le Ouest du Monde tâchera de confirmer son regain de forme. Au risque de vexer raïeaïeaïe, forfait pour la seconde année consécutive.

L'effectif: Mykland (c), cristobal, dan, Edji, fusée arjen, Joule, Kireg, Koller et Thil, Lancelot du HAC, nikoselstokos, Quaresmoi, Vieux pré.

Raya Occitania

Quel est le point commun entre le GrEAT, le VAGE, l'Essaim Hurleur, l'EVECT, les alors DDLT et les MRD? Toutes ces équipes ont eu l'occasion de signer la passe de trois (le GrEAT dauphin en 2011 et 2012, le VAGE onzième en 2012 et 2013, l'Essaim cinquième en 2009 et 2010 puis premier en 2013 et 2014, l'EVECT neuvième en 2012 et 2013, les DDLT d'alors douzièmes en 2012 et 2013, et les MRD dixièmes en 2009 et 2010 puis cinquièmes en 2013 et 2014) mais toutes ont échoué (l'Essaim poussant le vice jusqu'à récupérer la cinquième place en 2012, le VAGE en ayant déjà fini onzième en 2010). C'est dire la montagne qui attend le double tenant en titre de la cinquième place.

L'effectif: nidieunimaître (c), bendjaz, betomar, Doc Martins, Fredozoizo, OMalavialamaure, patrice, ricardo quaresmoi, Sergent Louis Garcia, Zazie et Zizou, Annyong (agent libre)

Open Barbares

À l’image de l’Essaim, les Barbares tenteront de combler les trous de leur palmarès: une victoire qui leur échappe depuis la première édition, et la suite 1 à 4 serait à eux, alors qu’une cinquième place leur permettrait de boucler un superbe Grand Chelem 2 à 7 de la lose. Reste à voir s’ils seront plus à même d’honorer leurs rendez-vous avec l’histoire qu’avec le reste de la Cédéfie...

L'effectif: JihaiR (c), AKK, rends tes sets, AMR, benab, coach_mimi, di mektass, Didier Wacouboué, Fier Panpan, leo, Lucarelli, M@jor, Sir Sourire.

L'Union

Derrière ce nom mystérieux se cache le ventre mou sportif de la Cédéfie avec la fusion des MRD et des Aquitaine Fracasse, respectivement septièmes et huitièmes de la dernière édition. Il ne reste plus qu’à espérer qu’ils croiseront l’équipe VML pour déterminer qui est le plus mou.

L'effectif: en rang dogon (ex AF), Cantona que l'amour (ex AF), Francesco lit (ex AF), Hqlol (ex AF), Jean Christophe Tout vénal (ex AF), richard (ex AF), Si vis pacem, para Bellion (ex AF), Dinopatou (ex MRD), Cana rien fait et nasri (ex MRD), Nicordio (ex MRD), TiramiSuazo (ex MRD), Tonton Danijel (ex MRD).



Joga Benito (ex Cédéfistes Fucking (ex MILF (ex DDLT)))

Après nous avoir régalé avec leurs pratiques sexuelles déviantes, les ex DDLT se rajoutent une parenthèse en étant plutôt école Thiago Motta que Gabriel Heinze. La faute de goût de trop, après le slip et la casquette de Zénon?

L'effectif: Gone n Rosette (c), Courgetti, Hannibal, Highway to L1, Jean Niño, Ligue Huns, Wallemme Six Yeah, valdo (agent libre).

Val de l'Arc Grampus 8

Après une édition 2016 au bord de la rupture et malgré un mercato mouvementé (forfait de membres historiques, inscription d’autres en tant qu’agent libre…), le VAGE sera bien présent pour tenter de décrocher une nouvelle fois sa place dans le dernier carré. Car, figurez-vous Jean-Michel, le VAGE est la seule équipe à avoir terminé à chaque fois dans le dernier carré. Bon, ils ont pris la chose un peu trop littéralement en finissant sept fois entre la neuvième et la dernière place, mais cette stabilité est à saluer.

L'effectif: Attilio (c), Ba Zenga, cachaco, FPZ, Maniche Nails, Modeste Lebanni, Peter Hesteven, Rabinho, Vachalait, Harold Ayew (agent libre??).

EVECT

Quand Yoop confirme l’inscription de l’EVECT, il le fait pour quinze personnes mais dont quatre sont potentiellement forfaits, un l’est officiellement, et deux ne sont même pas inscrits. Si l’EVECT est aussi bien organisée côté terrain que côté “administratif”, les autres équipes n’ont aucune chance.

L'effectif: Yoop2804 (c), bolkonsky, forezjohn, Jamel Attal, Jankulovic Hasek, Lasth, Lubo, prime, Teroll, toniolibero, Voom Bal AD.

Zahian Supa Crew

Pillée de ses éléments belges mais renforcée par des cédéfistes postant moins que M@jor, la Zahian revient, d'autant plus indispensable qu'elle accueille cette année le balashov22 circus pour sept représentations exceptionnelles.

L'effectif: contact (c), Blackool02, Dino Dini, Giresse au bout de mes rêves, grimoireorange, J'ai remis tout l'allant, Lass des as, ORRG, Pierro, Robby #10, balashov22 (agent libre).

L’équipe VML

Pour première fois sur vos pelouses: l’équipe VML ou le ventre mou de la Cédéfie, versant fantasy (non, pas celui de Nicordio). Enfin mou, sauf quand il s’agit de mercato estival, vu qu’ils se sont servis dans la moitié des équipes: les Aquitaine Fracasse (Parkduprince et revlog), la Zahian (Bio-Hazard et Mandandamadeus), les ex DDLT (Oook), les Aliénés (Paul de Gascogne), le GrEAT (Isaias) et les MRD (mr.suaudeau). C’est bien simple, nous aurions pu faire une poule composée uniquement d’ex vindicatifs qui se seraient battus pour avoir le droit de rappeler la valeur des mots “Respect du maillot” aux brebis égarées. Mais le sort en a décidé autrement...

L'effectif: Parkduprince (c), Bio-Hazard, Isaias, magic_patator, Mandandamadeus, mr.suaudeau, Oook, Paul de Gascogne, Putzi, revlog, Scorbut et Correa.

Enfin, nous vous demandons de respecter une minute de silence pour le poil à gratter de cette Ligue des Cahiers, disparu prématurément quelque part entre Auxerre et Dijon avant d’avoir pu poser des problèmes à quelqu’un d’autre qu’au Board. Mesdames et messieurs, feue l'équipe fantasy NBA.

Le concours d'affiche

Cette année, le concours d’affiche a mis aux prise AKK, rends tes sets à lui même. Du moins pour la version tout public, la version “fil porno” ayant reçu une contribution de Lancelot du HAC qui n’aurait pas eu à rougir face à la poiuyt 2016.

L’appel de dernière minute

Certaines équipes sont un peu justes en nombre, et des forfaits de dernière minute ne sont pas à exclure. Il reste donc de la place et si, fidèle membre du forum, tu souhaites te joindre à nous et rencontrer ainsi la fine fleur cédéfiste, n'hésite pas, il reste des places! Pour cela, contacte nous par mail boardelique.inscription@gmail.com ou fais-toi connaître sur le fil dédié.