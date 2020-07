Les sports, ministère non prioritaire

Roxana Maracineanu est restée en poste dans le gouvernement Castex, mais son poste a changé : la ministre de plein exercice est devenue ministre déléguée, un changement de statut qui s'était déjà produit en 1995 avec Guy Drut. Elle est par ailleurs rattachée au ministère de l'Éducation nationale, comme Roger Bambuck en 1988.

Alors qu'une grande loi "sport et société" était prévue dès 2019, que les Jeux olympiques auront lieu en France dans quatre ans, que le sport amateur est éprouvé par la crise du coronavirus et que les sports professionnels ont plus que jamais besoin d'être régulés et gouvernés, le signal n'est pas très positif. (…)

