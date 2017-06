Les plus beaux buts de Premier League

Puisque nous sommes en pleine intersaison, il est encore temps de tirer le bilan de l'exercice écoulé. Et de revoir quelques bons moments de la saison de Premier League.



Vingt clubs, vingt buts. Chaque équipe a ici droit, commentée en direct, à la mise en lumière de sa plus belle finition. Quelques mis de côtés donc, notamment pour Liverpool, qui a un sacré artilleur en la personne de Philippe Coutinho, mais aussi des buts oubliés. Dans l'ordre du classement, on commence par le slalom d'Eden Hazard, pour finir par Cristian Stuani. Et il y a même Sofiane Boufal.