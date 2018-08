Les percées d'Adama Traoré

Bienvenue dans un monde parallèle où, comme dans les jeux vidéos de foot en niveau facile, on peut pousser la balle tout droit et courir pour traverser le terrain. Ce monde, c'est celui de l'ancien Barcelonais Adama Traoré, ailier de Middlesbrough acheté une vingtaine de millions d'euros par Wolverhampton cet été. Pourquoi une telle somme? Parce que l'international espoirs espagnol, ultra rapide et aussi puissant que son physique de bodybuilder le suggère, peut être inarrêtable. Avec près de dix dribbles réussis par quatre-vingt dix minutes en Championship, il a explosé les compteurs. En revanche, et la vidéo le confirme, c'est tout de suite plus compliqué quand il faut lever la tête...