"Les entraîneurs révolutionnaires du football" : le livre tactique et histoire

Ne cherchez plus le cadeau de Noël idéal, nous avons ça en stock. Après un état des lieux général de la tactique dans son précédent ouvrage, la bande des Dé-Managers a cette fois jeté un oeil dans le rétroviseur. L'objectif? Parler de l'évolution du football depuis les années 50 à travers sept entraîneurs marquants. Jeu collectif, manière de défendre ou d'attaquer: tous les protagonistes ont, à leur façon, permis au ballon rond d'être ce qu'il est aujourd'hui. Par leurs idées, la façon dont ils les ont mises en pratique, et leurs résultats, ils symbolisent les grandes tendances.

On a écrit avec la même passion et rigueur que Comment regarder un match de foot?, en apportant un regard actuel qui met en perspective les tendances d'alors avec le jeu de maintenant, en essayant de comparer joueurs et styles pour différencier le mythe de la réalité. Le tout sans oublier de se pencher sur la personnalité de ces entraîneurs hors du commun et d'étudier le contexte dans lequel ils ont fait émerger leurs idées. Le football total n'était-il qu'offensif? En quoi Herrera a changé le regard que l'on porte sur le travail d'un coach? Comment la structure du football hongrois a favorisé le développement de l'équipe nationale? Quel était le contenu des séances d'entraînement de Johan Cruyff? Plein de thèmes qui sont abordés dans un ouvrage qui se veut très humain. Et qui n'a pas vocation d'exhaustivité, le but n'étant pas tant de refaire Inverting The Pyramid que de tracer un fil rouge entre le football d'il y a soixante ans et celui de maintenant.

• Une préface de Christian Gourcuff

• Une introduction sur football, entraîneur et révolution

• Sept grandes parties qui ont plein de sous-parties :

- Gusztav Sebes, le football socialiste

- Helenio Herrera, le football verrouillé

- Rinus Michels, le football total

- Valeri Lobanovski, le football de la "polyvalence sage"

- Arrigo Sacchi, le football collectif

- Johan Cruyff, le football des triangles

- Pep Guardiola, le football en réinvention permanente

• Une conclusion sur la fin des révolutions

• Une bibliographie, des remerciements…



“Puisqu'on n'était pas nés pendant que la plupart des entraîneurs étaient en poste, on regarde le plus de matches disponibles possible, on lit les journaux d'époque et on échange avec les témoins d'alors. Et, surtout, on évite de raconter des banalités et de dérouler les faits chronologiquement sans les analyser.”



Pour respecter les consignes sans dire n’importe quoi on a réalisé des entretiens avec feu Raymond Kopa, Ruud Krol, Wim Rijsbergen, Daniel Leclercq, Joël Quiniou, Tomasz Mortimer, Tamás Dóczi, Patrick Revelli, Roger Piantoni, Christian Lopez, Robert Herbin, Yvon Douis, Sonny Silooy, Bryan Roy, David Endt, Daniel Toribio, Dante et Arrigo Sacchi.



De longs entretiens, des encadrés pour évoquer d'autres entraîneurs marquants, d'Albert Batteux à Marcelo Bielsa en passant par Ernst Happel ou Sir Alex Ferguson, des schémas pour illustrer le football total, les relances courtes ou le jeu en triangle, les dispositifs tactiques des grands matches évoqués...

Pour bien visualiser les matches et actions analysés, et observer l’application concrète des idées développées dans le livre, un guide interactif est disponible sur le tumblr dédié au livre. Pour prolonger l'expérience et mettre des images sur les mots.



