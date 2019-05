Les absents donnent toujours tort (au sélectionneur)

En football, certaines polémiques sont circonstancielles, d’autres rituelles. Les premières surgissent au gré des événements, les secondes sont inscrites dans le calendrier: c’est évidemment le cas de celles qui suivent immuablement les annonces des listes de joueurs sélectionnés en équipe de France.

Ainsi, l’exercice consiste à se scandaliser de l’absence d’un joueur, de préférence en la liant avec la présence d’un autre. Wissam Ben Yedder ayant été appelé cette fois-ci par Didier Deschamps, Karim Benzema n’étant plus vraiment un sujet, c’est la nouvelle absence d’Alexandre Lacazette, malgré une excellente saison à Arsenal, qui fait enrager

On aurait toutefois tort de vouloir retirer aux amateurs de football leurs motifs d’indignation préférés, tout juste peut-on s’étonner que les plus sensés d’entre eux en soient étonnamment dupes. Oui, nous avons tous envie que notre joueur préféré, que le joueur formé dans notre club, que celui sur lequel on avait tôt parié soit récompensé par une sélection. "Récompensé"», voilà le malentendu. (…)

