Le replay - saison 7, épisode 2

C'est quand on ne l'attend plus qu'il fait son retour. Et oui, les cousins de chez horsjeu.net ont repris le flambeau du valeureux replay et nous livrent un épisode de fort beau gabarit.



Christophe Dugarry et les faux joueurs, Bixente Lizarazu et Marseille mais aussi les légendaires Bernard Morlino et Jacques Vendroux, Obi Wan Kenobi, Zorro et des flèches. Le programme de la semaine est chargé. Et on passe par toutes les émotions...