Le mythique Barcelone-Kiev 93

On en avait un peu marre des compilations, alors on a décidé de mettre un match entier pour que vous occupiez agréablement votre journée.



On en parle dans Les entraîneurs révolutionnaires du football comme de l'un des matches les plus aboutis de la Dream Team de Johan Cruyff. Lors de sa victoire 4-1 au Camp Nou en C1 1993/94, le Barça réussit alors une performance majuscule, combinant domination totale et esthétisme, les Ukrainiens ne devant qu'à la maladresse catalane, à leur gardien et à un ballon qui ne rentre a priori pas pour quelques centimètres de ne pas repartir avec les valises pleines. On revit ça en intégralité.