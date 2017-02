Le lob de Julio Arca

Il fait partie des anciens pros qui se font plaisir au niveau amateur. Et l'Argentin, resté en Angleterre et aujourd'hui âgé de trente-six ans, est toujours capable de marquer des jolis buts.



Ah, Julio Arca... Latéral ou milieu gauche excellent dans les jeux vidéos et pas mauvais dans la réalité, l'Argentin, capitaine de la sélection championne du monde U20 (compétition écrasée par Javier Saviola, auteur de onze buts dont un triplé contre la France en quarts) a fait le bonheur de Southampton et Middeslbrough. Il est désormais à South Shields, en Non-League. Et il a inscrit un but du milieu de terrain, fêtant ensuite la chose avec des supporters fous de joie. De quoi ponctuer une victoire 5-2 qui laisse néanmoins South Shields deuxième derrière... North Shields.