Le geste fair play du week-end

L'histoire se passe dans un match entre Altinordu FK et Balikesirspor Baltok, deux clubs turcs. Lors de cet affrontement entre équipes U17, un défenseur de Balikesir, croyant qu'un hors-jeu a été sifflé, prend le ballon dans ses mains et s'apprête à tirer le coup franc qui s'en suit. Mais l'arbitre assistant n'a rien dit et c'est donc un penalty pour main volontaire qui est sifflé. Lequel sera délibérément raté par le tireur d'Altinordu. Un beau geste, qui n'a pas franchement emballé un commentateur endormi.

Happened today in Turkish U17 game between #Altinordu and #Balikesir Baltok. Player of Balikesir thought the possession is offside and takes the ball with his hands in the penalty box. But Altinordu player #Bariscan Altunbas shoots the ball out.pic.twitter.com/UpwL2ErJOy#fairplay