Le football ne rattrape plus son temps perdu

Avec l’introduction de l’arbitrage assisté par la vidéo, la récente Coupe du monde a été le moment de s’interroger sur la gestion du temps de jeu. En privilégiant l’option d’un pilotage de l’arbitre central par les arbitres vidéo en mode « furtif », la FIFA a limité l’impact des interruptions en limitant leur nombre, sans parvenir à limiter leur durée pour les décisions les plus importantes.

Au-delà de la question de la VAR, on a pu prêter attention à l’ensemble des interruptions et leurs effets sur la durée globale des matches et celles du jeu effectif, et parvenir à un constat assez alarmant. Loin de préserver la continuité et la fluidité si essentielles à la qualité du jeu et du spectacle, la gestion des arrêts de jeu en tout genre semble indiquer une banalisation et un allongement des "temps morts". Une dérive discrète, à rebours des efforts produits depuis 1990 pour fluidifier le jeu et intensifier son rythme. (…)

