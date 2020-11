Le football au prix de sa disparition

14,95 livres sterling (près de 17 euros) pour voir en pay-per-view les matches habituellement non diffusés au Royaume-Uni, mais de plus rendus inaccessibles aux spectateurs par les huis clos dans les stades. Cette décision de la Premier League et de ses diffuseurs nationaux BT Sport et Sky Sports a suscité une large vague de protestations.

(…)

La crise provoquée par l'épidémie représente une déflagration économique pour l'industrie du football, mais elle constitue simultanément une interrogation "philosophique" de son modèle, celui d'un spectacle dont l'accès est devenu systématiquement payant, et de plus en plus éparpillé. Au point d'encourager le recours aux offres illicites. (…)

LIRE L'ARTICLE