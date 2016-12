Le Diaporama de Noël

"Et pour le mercato de Noël, je verrais bien un attaquant et…

- Vous voulez dire le mercato qui aura lieu dans trois mois?

- Et bien… oui…

- Ah ah ah! Ah ah ah ah! Excellent, René. Excellent. Vraiment.”



“Hum… ‘Soir… Désolé de déranger. Dites-moi, avec les collègues stadiers on a un peu mis dedans hier soir, et, euh… Bref: z’auriez pas vu un renne avec une jupette rose et des escarpins par hasard?”



"OK le petit dernier a une leucémie, mais c’est quand même celui de la fratrie qui s’en sort le mieux."



"Quel est le con qui a offert un flash-ball à Ruffier?"



"La version « WAG de Noël » du site 'Le Bon Coin', c'est tout de suite autre chose."



"Et maintenant tous chez moi pour un super feu d’artifice!"



"Allez Hatem, t'en a vu d'autres. Et puis si le coach me demande d'aller m'échauffer, assis et en tenue de père Noël ou pas, c'est qu'il compte sur moi. C'est sûr..."



"Les cartons rouges cadeaux pour l’OL, là, on est clairement passé à l'étape au-dessus!"



"Le problème avec les soirées Hatem, c'est que si personne ne joue le jeu, on passe vite pour un pitre."



“J’en n’ai rien à cirer espèce de petit con! T’as pas ton manteau dans le short, c’est rouge direct, alors tu dégages et fissa! Et toi le gros avec tes bottes pourraves, tu te crois à la pêche aux moules ou quoi?!” (25 décembre 1979, les parents du petit Clément Turpin lui annoncent leur intention de divorcer.)



“Bah faudrait savoir, hein: c’est ici ou c’est pas ici les paris? OK! OK! Tirez pas, merde! Je l’remets mon falzar! Ohlala, si on peut plus déconner...”



“Vous pourriez me signer un chèque en blanc? Enfin, j’veux dire… en Laurent Blanc. C’est que je voudrais offrir l’usine Lego à mon petit frère."



“Ooooh un entraîneur. J’en avais trooop besoin en plus!”



“Tout de suite sur M6, Bernard Mendy dans ‘Le centre qui a failli détruire Noël’"



“Nan, mais moi, à la base, c’était juste pour déconner, hein: 'Et je garde le bonnet sur la tête jusqu’à leur prochain titre' que je leurs sors. En 1971! Quelle connerie... Ah bah ça c’est sûr, je suis le seul Père Noël sur Terre qui pète un boulard quand il entend le mot ‘Rennes’.”



“Chers spectateurs, 77 minutes de temps additionnel. Il me reste vos maisons à visiter, je me dépêche.”

Auteurs : Kireg, MacManaman, Jean-Huileux de Gluten, gouffran direct, O Gordinho, Milan de solitude.