Le but flipper

Perdre le match face au deuxième, quand on est premier et qu'on joue à domicile, c'est difficile à vivre. Encore plus quand le but vainqueur tombe à une minute de la fin... Mais que doit penser Brighton de cette autre situation, survenue à la 81e minute? Un tir totalement raté d'Atsu dévié par réflexe par Murphy et attérrit sur Mohamed Diamé. La suite, c'est une trajectoire étrange mais un ballon qui termine en lucarne...