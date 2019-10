La revue des Cahiers du foot : saison 2 !

On ne s'arrête pas là ! Les trois premiers épisodes de la revue des Cahiers veulent leur suite. Pour trois nouveaux numéros et en profiter au meilleur prix, pour obtenir les meilleurs goodies, soucrivez .

Après trois premiers numéros portés aux nues par la critique unanime, la revue des Cahiers du football rempile pour trois nouvelles parutions… si vous décidez de la soutenir comme l'ami Alex.

Cette fois, l'objectif – 2.500 abonnés – est plus élevé: il correspond aux ressources nécessaires pour pérenniser une entreprise qui rémunère journalistes, illustrateurs et photographes, qui est aujourd'hui à l'équilibre, mais a besoin de plus pour s'installer.

La campagne est lancée et s'achèvera le 2 décembre: soutenez-la sans tarder pour recevoir ces trois numéros!

Trois nouveaux numéros, donc: le 4 en mai prochain, le 5 en novembre et la 6 en mai 2021. Parce qu'il faut bien six mois pour venir à bout de leurs 172 pages. Un écrin qui sent bon l'encre, aussi original que ses contenus: grand dossier, portraits, chroniques, entretiens, reportages, photos, BD, rire, surprises, fictions, documents, jeux, dessins, roman-photo, infographies…

Mais avant cela cela, les contributeurs recevront pour Noël les contreparties que nous leur réservons: planche de stickers militants, t-shirts beaux et spirituels, livre L'Odyssée du 10. Vous pourrez même vous offrir les anciens numéros si vous les avez manqués comme on manque l'immanquable, ou offrir un abonnement aux hérétiques qui n'y ont pas cru d'emblée.

Soyez passeur décisif dans ce match à élimination directe: le football mérite bien une si belle revue, non? Et comme on n'y arrivera pas sans vous, relayez la campagne auprès de vos proches, sur les réseaux sociaux, à la réunion du lundi, au repas dominical, en AG de copropropriété, dans la ZAD, au feu rouge, etc. Sinon, on vous envoie Alexandre Ruiz.

#1

#2

#3