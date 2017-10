La neymarisation du PSG et ses risques

Une Balle dans le pied – Joueur hors-normes, Neymar est arrivé au PSG avec un "statut" accompagné de quelques privilèges probablement légitimes, mais qui peuvent menacer les équilibres sportifs et institutionnels du club…

Le récent contentieux qui a opposé Neymar Jr à Edinson Cavani est venu rappeler que la désignation du tireur de penalty, au sein d'un club comme le PSG, obéissait à des règles de préséance sans grand rapport avec des critères techniques (l'un et l'autre affichent 80% de réussite dans cet exercice sur l'ensemble de leurs carrières).

L'enjeu statistique des buts marqués, à la fois comme indicateur de performance personnel et critère crucial pour les trophées individuels comme le Ballon d'Or, exclut ainsi tout gentlemen's agreement, obligeant l'entraîneur, voire les dirigeants, à prendre une décision de nature politique. Au-delà de l'anecdote, ce qui se joue là illustre l'importance et l'ambivalence du "statut" d'un joueur comme Neymar.

Neymar a conclu un transfert qui entre dans sa stratégie de carrière. Il est venu chercher à Paris une position plus avantageuse que celle dont il bénéficiait à Barcelone. D'une part, l'institution du Barça est plus grande que celle du PSG : ce qu'il perd de valorisation par son club, le Brésilien le récupère avec son rang de footballeur le plus cher du monde qui doit entraîner sa nouvelle équipe dans sa propre ascension. (…)

