La Gazette de la L1 : 9e journée

Les résultats de la journée



Toulouse FC 1 - 1 OGC Nice

LOSC 3 - 1 AS Saint-Étienne

Amiens SC 1 - 0 Dijon FCO

Angers SCO 2 - 2 RC Strasbourg Alsace

EA Guingamp 1 - 1 Montpellier Hérault SC

Nîmes Olympique 0 - 0 Stade de Reims

Girondins de Bordeaux 3 - 0 FC Nantes

Olympique de Marseille 2 - 0 SM Caen

AS Monaco 1 - 2 Stade Rennais FC

Paris Saint-Germain 5 - 0 Olympique Lyonnais

Le Classement en relief

Les gestes

L'arrêt du gardien de l'EAG qui sauve un point sur l'une des dernières tentatives montpelliéraines par Petar Skuletic. Ce qui le réhabilite dans son surnom de Karl-Johan "J'ai! J'ai!" Johnsson" quelque peu mis à mal dans le début de saison.

La volée tout en équilibre (sur une jambe, le coude sur le genou, pouces en l'air) d'Andy Delort sur un centre en une touche de Ruben Aguilar.

L'abnégation guingampaise. Ils ne lâchent rien.

La pistache d’Hatem Ben Arfa dans le filet monégasque

Les deux frappes du Lillois Jonathan Bamba aux dix-huit mètres côté gauche, dont la première précédée d'un contrôle-râteau-Speedy Gonzales de toute beauté.

Le récital de gestes techniques de Florian Thauvin en première période, ponctué par un but mérité.

Les deux passes plein axe à travers les lignes angevines qui amènent "Lebo gestes" de Mothiba pour les transformer tout en simplicité en but.

La Kamano de Karamoh, ou la Karmanoh, la confusion est troublante.

La reprise acrobatique, avec le mauvais pied, alors que le ballon parait trop loin, de Neymar qui réalise ce geste avec une agilité folle et une maîtrise presque parfaite dans ces conditions.

La frappe de trente mètres puissante et trop flottante pour Runar Runarsson de l'Amiénois Saman Ghoddos, qui prouve bien que les frappes iraniennes peuvent être très dangereuses.

La remontée de balle fluide de l'OL de son camp vers la surface parisienne qui aboutit à un centre de Léo Dubois dévié en corner in extremis par Thiago Silva devant Maxwell Cornet.

La parade de Steve Mandanda, qui se couche pour arrêter la frappe puissante et à bout portant d’Enzo Crivelli.

La "passe" de Lucas Ocampos, de volée, à pleine puissance et de cinquante-cinq mètres pour son gardien, mélange de folie et de totale confiance en son gardien. Passe qui sera contrôlée tranquilou-bilou par le gardien olympien.

La déviation de Christopher Jullien dans la course de Firmin Mubele, contrée par une sortie rapide de Walter Benitez.

"I came like a king, I leave like a Disney princess."









Les antigestes

Ledu défenseur nantais Matt Miazga sur une passe du gardien, offrant le deuxième but aux Bordelais, et très probablement le banc de touche au Nantais..

Les innombrables fautes de la défense monégasque commises sur un Ismaila Sarr beaucoup trop vif.

Après une parade de Paul Bernadoni, la reprise de Pablo Chavarria qui, à six mètres du but,

Les deux cartons rougesde Marcus Thuram et Florent Mollet lors de Guingamp-Montpellier.

À moins de dix mètres du but de Guingamp, la frappe sur le poteau de Ruben Aguilar, quisuperbement construite par le duo Ellyes Skhiri-Gaëtan Laborde.

Lad’Alexander Djiku, qui se couche tel un boxeur de seconde zone alors que Valère Germain ne l'a même pas effleuré.

La meilleur chute de l’histoire de la ligue 1 #PSGLYO #PSGOL pic.twitter.com/7bIbAe40PV — Steve MandanDent (@FlotovJul135) 7 octobre 2018

But vide + Konstantinos Mitroglou=

de Daniel Congré qui tombe tel une bombe sous les trombes.





Les minutes

"En face, c'est pas le Stade de Reims, c'est pas l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est l'Olympique Lyonnais" (Canal +)

"Quatre buts en treize minutes pour Kylian Mbappé, on assiste sans doute à un record!" (Canal +)

"On a resserré les boulons" (lequipe.fr)

"On prend de l'assurance" (lequipe.fr)

"Tous ensemble dans la même merde" (lequipe.fr)





Les observations en vrac

Le joueur qui fait leaprès avoir provoqué un penalty: une bourde monumentale signée Miazga.

Donc l'équipe entraînée par Ricardo a mis trois à zéro à l'équipe entrainée par Coach Vahid. C'est plus ce que c'était,

Un penalty qui selon les commentateurs doit être accordé (mais finalement non), un but qui devrait être refusé (mais en fait, non), la première mi-temps d'OM-Caen nous a offert un

Une première période à rebondissements, les deux équipes qui rentrent à dix au vestiaire, des visiteurs entreprenants... l'affiche de cette neuvième journée était clairement

Kylian Mbappé aen treize minutes que Radamel Falcao en six-cents-cinquante-quatre... ou que le Stade de Reims en neuf matches.

09.61.66.69.74, ou quand la feuille de match de PSG-OL

La dernière fois que l'OL s'étaiten championnat, Frédéric Da Rocha, Antoine Sibierski, Charles Devineau et Jean-Marc Chanelet étaient ses bourreaux et Nantes pouvait encore jouer à la nantaise, alors que le même jour le PSG s'inclinait 4-1 chez un OM qui luttait pour son maintien.

"Vieux Sauveur" en quatre lettres... Pépé?





Le championnat à l'envers

On arrive déjà au quart de la saison, et il est finalement assez difficile de tirer de grands enseignements. Ou, plutôt difficile de se projeter sur la suite d'une saison où la hiérarchie en place semble destinée à évoluer dans les prochaines semaines. Guingamp, leader fragilisé, n'a plus qu'un point d'avance sur son premier poursuivant. Nantes, dauphin, a changé de coach. Et Monaco, troisième incongru, s'apprête à le faire.

Nantais et Monégasques, très intéressants contre Bordeaux et Rennes, ont également su capitaliser sur le plan comptable. Mais quel est le réel niveau de ces formations qu'on imaginait plus bas, voire à l'autre bout du classement pour l'ASM? Combien de joueurs monégasques auraient eu leur place dans le onze all-star de Metz l'an dernier, champion seulement tiré vers le bas par le binôme Dossevi-Roux? Pas beaucoup, probablement. L'esprit d'équipe fait pour l'instant la différence, mais les individualités finissent malheureusement souvent par faire la différence.

C'est sans doute la chance de Reims, désormais quatrième et qui a inscrit quatre buts en neuf rencontres. L'audace du dispositif et la réflexion mathématique (deux nuls valent mieux qu'une victoire et une défaite) donnent, pour l'instant, un avantage au promu par rapport à Caen ou Nîmes, équipes très équilibrées mais moins régulières. Le joga bonito champenois bientôt sur le podium? Malgré les quatre points d'écart avec les trois tauliers du championnat, on a bien envie d'y croire.

Le championnat vu par Twitter

When you leave Barcelona to escape Messi’s shadow but now you’re in a 19 year old’s shadow pic.twitter.com/CXDPNQ0e3J — Johan Baker (@JohanBackkV2) October 7, 2018





Qui a dit que FIFA n'était pas réaliste? pic.twitter.com/qGeEfUmnUr — PiedsCarrés (@PiedsCarres) October 5, 2018

Qui est le plus dangereux dans sa surface? #PSGOL



????RT pour Lopes

??Like pour Khabib pic.twitter.com/AhiJ79flSQ — Betclic France (@Betclic) 7 octobre 2018

Le tweet à dérouler

Juninho a donné une longue interview (en portugais) dans laquelle il évoque la difficulté de s’engager en politique quand on est footballeur, son licenciement à la TV brésilienne, sa vision peu tendre de la presse et son amour pour Lyon et les Français ?? https://t.co/fvkmBp6F0I — Bartolomé (@iLometto) October 6, 2018

Merci à Alain Delon? Non Alain Deroin., Born to lose, Dan Lédan, De Gaulle Volant, et alors, Gouffran Direct, Lionel Joserien, Mama, Rama & Papa Yade, Mik Mortsllak, morfal, Pascal Amateur, pipige, Tonton Danijel, Yul rit cramé, Zigmunt l empereur pour leurs contributions. La compilation est de AKK rends tes sets et les lucarnes sont de Parkduprince et de Tonton Danijel