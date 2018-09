La Gazette de la L1 : 7e journée

Les résultats de la journée



AS Monaco 0 - 1 Angers SCO

FC Nantes 1 - 2 OGC Nice

Toulouse FC 2 - 3 AS Saint-Étienne

Amiens SC 2 - 1 Stade Rennais FC

Girondins de Bordeaux 1 - 0 LOSC

SM Caen 2 - 2 Montpellier Hérault SC

Dijon FCO 0 - 3 Olympique Lyonnais

Olympique de Marseille 3 - 2 RC Strasbourg Alsace

Nîmes Olympique 0 - 0 EA Guingamp

Paris Saint-Germain 4 - 1 Stade de Reims

Le Classement en relief

Les gestes

La récupération autoritaire puis la sortie de balle d'Otavio avant de lancer Samuel Kalu sur la droite pour le but bordelais signé François Kamano.

Le récital d'arrêts réflexes de Benoît Costil face à Lille.

La frappe enroulée, à l'arrêt, de Max-Alain Gradel qui contourne Gabriel Silva avant de se loger dans la lucarne de Stéphane Ruffier. Imparable, téléguidée.

La parade, cette fois, à bout portant de Stéphane Ruffier face à Ibrahim Sangaré en fin de match qui sauve la victoire des Verts.

La frappe fuyante de Morgan Sanson.

Le petit extérieur en retrait d'Allan Saint-Maximin pour Christophe Jallet.

Le joli jeu à trois amiénois, que Jérémy Gélin ne parvient à arrêter qu'au prix de son deuxième carton jaune.

La reprise de volée victorieuse de la dernière minute de Valère Germain.

Les ballons déposés de loin dans le petit filet par Clément Grenier et Jimmy Durmaz.

Le lob croisé au millimètre d'Edinson Cavani.

La combinaison avec double feinte croisée des Caennais sur coup franc. Incompréhensible et sans intérêt, mais rigolo.

L'exceptionnel tacle – avec le ballon qui reste dans les pieds – de l'Angevin Abdoulaye Bamba, pour empêcher Radamel Falcao de se retrouver en position idéale.

Les antigestes

La cohésion générale de la défense toulousaine pour offrir des buts cadeaux à Saint-Étienne.

La remise de Pedro Mendes dans l'axe et dans les pieds de Saïf-Eddine Khaoui.

La reprise plus-que-ratée par le pied gauche d'Emiliano Sala, seul face au but lillois.

Les tacles de Jordan Amavi, Lucas Tousart, Loick Landre... et les six cartons rouges en tout.





Le match qu'il ne fallait pas rater

Encore un geste décisif d’un joueur qui vaudrait soixante millions s’il était Argentin et qu’il avait des tatouages (hommage au Libéro Lyon) et un beau retournement de situation pour s’accrocher au podium, à belle distance du leader incontestable et incontesté, il y avait un match à ne pas manquer ce week-end!

Les observations en vrac

Septième journée, le "Gros Quatre" (PSG, Lyon, Monaco, Marseille) s'installe déjà aux commandes de la Ligue 1. Ils réussissent même l'exploit d'être tous les quatre sur le podium. Certes, sur le podium à l'envers pour Monaco...

Série ressemblances: Kevin Strootman est un pur sosie de Lucas Deaux.

Les mots croisés

Horizontalement:

1. À jamais les premiers en poule de Ligue Europa.

2. 370 matchs en onze saisons pour ce milieu sochalien / Fin d'un joueur à la gourmette.

3. Club formateur d'un triple Ballon d'or.

4. Un joueur en avale plus d'une dizaine pendant un match / Grand milieu de Sao Caetano.

5. Plus qu'un Kaiser dans les buts.

6. Association de Football Estival d'Étretat / Un titre de champion et une finale de Coupe des Balkans pour ce petit club bulgare.

7. Joueur de couleur / À droite au Werder Brême.

8. Milieu relayeur franco-sénégalais passé entre autre par Dijon, le PSG et aussi Guingamp.

Verticalement:

1. Adama ou Mouctar.

2. Club malouin / Fratrie de joueurs norvégiens.

3. Si on ajoute un ic, ça n'en fait pas un Yougoslave / Un des Asiatiques de la CDM 90.

4. Milieu penchant à droite de Puebla / Les grands débuts de Tete.

5. Le point commun entre Valence et Belenenses / Demi-Marcus ou demi-Francesco? 6. Latéral titré aux JO et double champion de France nantais.

7. Club d'oiseaux.

8. Un Ismaël avec trois saisons de L1 nicoise / Manquant à l'Ajax terre d'âme.

9. À la FIFA depuis 96, cette nation ne joue pas en rouge malgré son nom.



La réponse est ici.

Le championnat à l'envers

Nîmes face à Guingamp: sur le papier, vu les statistiques offensives et défensives des deux équipes, on s'attendait à voir des buts. C'est raté, et ce sera forcément une vraie déception pour des Guingampais qui perdent leurs premiers points de la saison, gardant leur place de leader mais arrêtant une série qu'on espérait devenir historique. Dans ce contexte, le déplacement à Angers, passé à côté de son sujet sur le Rocher, fera office de révélateur. Cette équipe a-t-elle ce qu'il faut pour tenir toute la saison, dans la foulée de son sorcier Nolan Roux, qui ne quitte plus la place de leader depuis l'an dernier?

Angers, on vient de le dire, a donc laissé Monaco faire le plein. Et la surprise, c'est que ce résultat n'est presque pas une surprise. On connaît la capacité des hommes de Stéphane Moulin à craquer sous la pression, pas avantagés par leurs problèmes dans le jeu aérien, mais on découvre celle de leur adversaire à faire des matches de très haut niveau. Une révélation pour une équipe qui a montré du flair sur le marché des transferts et ajoute un mental de candidat au podium, avec un fonds de jeu bonifié par les multiples changements de systèmes. Pas sûr que ça dure indéfiniment, mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre.

La dernière histoire de cette journée de milieu de semaine est évidemment celle du FC Nantes, dont le coach fait déjà l'unanimité. Si ses principes tactiques peuvent parfois surprendre, son sens de la communication en interne comme en externe, avec des petites touches sympathiques (la gestion de son compte Twitter rappelle un peu celle du maître Michel), rend encore meilleur un excellent départ. Deuxièmes, les Nantais ont rappelé face à Nice que, quand tout va dans le bon sens, les résultats s'enchaînent. En espérant que la direction ait le courage de garder ce cap...

Le championnat vu par Twitter

Pendant que Dembelé marque son doublé, les ultras dijonnais s'adressent à la LFP pic.twitter.com/Oi3DvFQaXS — Olivier Guichard (@oguichard) September 26, 2018

Qui aurait pu croire que Michael Jordan assisterait un jour à un match d'Alayxis Romao? La puissance de la Ligue 1 Conforama, messieurs dames. pic.twitter.com/cp7tRm7JMF — SO FOOT (@sofoot) September 26, 2018

F.Allègre, directeur du développement du #PSG: "On a multiplié les ventes de maillots par 10 en quelques années. En 2011, environ 80 000 tuniques avaient été vendues. Cette année, avec Jordan, on espère atteindre le million de maillots! On est très fort en Europe." (L'Équipe) pic.twitter.com/SaqM7sm5Z9 — Vince PSG (@VinceMalouh) September 27, 2018

